SKANDALČINA! Najveći rival Novaka Đokovića POTPUNO PODIVLJAO: Rušio sve pred sobom, vikao na sudiju i supervizora, svi gledali u neverici (VIDEO)

Ruski teniser Danil Medvedev sve više pažnje privlači svojim skandaloznim ponašanjem.

Ruski teniser kratkog fitilja u polufialu Mastersa u Sinsinatiju napravio je skandal kakav svet tenisa ne pamti.

On je uspeo da se posvađa sa kamerom, sudijom u stolici i supervizorom koji je došao da ga smiri.

Medvedev je u jednom momentu natrčao na kameru...

Daniil says he was complaining about camera on court since match one and it’s still here in semis. #medvedev @TennisTV pic.twitter.com/C6tO30meko — Salty🧂 (@saltytennis) 21. август 2021.

oborio je i zatim šutnuo...

a onda je usledila rasprava sa sudijom.

Poor form from Medvedev. The cameraman on the receiving end is South African, and those lens’ start at about R400K. pic.twitter.com/l7iGfVv45w — Derek Alberts (@derekalberts1) 22. август 2021.

Andrej Rubljov plasirao se u finale Mastersa u Sinsinatiju pošto je posle preokreta slavio nad Medvedevim sa 2-1 (2:6, 6:3, 6:3).