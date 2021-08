CICIPAS OTKRIO ZAŠTO JE STVARNO IŠAO U WC! Oglasio se posle skandala: 'Zamislite da sam to radio PRED SVIMA' (VIDEO)

Zverev je mislio da Cicipas vara tokom njihovog meča, a imali smo priliku i da čujemo drugu stranu priče iz Sinsinatija.

Mnogo bure u Sinsinatiju ovih dana. Nakon skandala Danila Medvedeva kada se sudario sa kamerom na terenu, a onda i pretio da će tužiti turnir, u centru pažnje su bili Aleksander Zverev i Stefanos Cicipas.

U meču polufinala Nemac je Grka optužio da vara odlascima u toalet sa mobilnim telefonom, a sada je usledio i odgovor druge strane.

Naime, Zverev je osvojio prvi set 6:3, posle čega je Cicipas rešio da ode u toalet, što je po pravilima dozvoljeno. Ipak, on je to učinio sa čitavom torbom, pa je Nemac mislio da će koristiti mobilni telefon, kako bi komunicirao sa svojim ocem, ujedno i trenerom.

Zverev je na kraju i dobio meč, a Cicipas je imao svoje viđenje situacije.

"Ništa blesavo nisam uradio. Nije to astrofizika. Otišao sam u svlačionicu da zamenim majicu. Mislim da ne bi bilo lepo da sam skidao šorts pred svima na tribinama. Ja sam neko ko se znoji mnogo više nego neki drugi. To je prihvatljivo, tako funkcionišem", objasnio je Cicipas.

On je potom rekao da neće prestati da to radi jer se bolje oseća kada izađe na teren. Sudija je posle te pauze rekao Cicipasu da je iskoristio maksimalnu dozvoljenu kvotu za pauzu.

"Nekako sam uspeo da odigram do kraja meča tako znojav, ali sam mu rekao da to nije lepo od njega. Pogledaću pravilnik kasnije. Igraču bi trebalo da bude dozvoljeno da ode u toalet posle svakog seta koliko mi je poznato. Trudimo se da igram tenis, znojimo se mnogo, dajemo sve od sebe, a onda neko ne ceni to dovoljno. Tužno je sve to videti", zaključio je Cicipas. Evo kako je to izgledalo: