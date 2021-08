ĐOKOVIĆ ODRADIO TRENING NA FLAŠING MEDOUZU: Najveći igrač na svetu na najvećem terenu na svetu (VIDEO)

Nekoliko dana pred početak poslednjeg Grend Slema u sezoni Đoković je "osetio" podlogu najvećeg terena US Open-a.

Pre toga Novak je odradio trening sa Olgom Danilović i Vasekom Pospišilom, a fotku sa njima okačio je na društvene mreže.

- Najveći igrač na svetu na najvećem terenu na svetu - napisali su organizatori na zvaničnom tviter nalogu.

The greatest player in the world 🤝 the greatest court in the world@DjokerNole | #USOpen pic.twitter.com/vO7bSnbixR