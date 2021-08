NAJBOLJI PODRŽAO NAJBOLJEG! Legenda stala uz Novaka i DIVI SE SRBINU: On se bori za malog čoveka, to je bitno za sve nas, ne samo za tenis!

Bori se ATP svim silama protiv PTPA, nove asocijacije profesionalnih tenisera koju je osnovao Novak Đoković kako bi se izborio za veća prava onih koji zapravo igraju tenis.

On je stao u zaštitu "malih", u zaštitu slabije rangiranih tenisera i postepeno je dobio podršku sve većeg broja profesionalnih sportista. A sada se povodom rada PTPA oglasio i Vejn Grecki!

Najbolji hokejaš svih vremena je dao veliku podršku akcijama koje sprovode Novak Đoković i njegov najveći saradnjik u PTPA Kanađanin Vasek Pospišil.

- Ne može svako da bude najbolji u svom sportu, ali može da se takmiči protiv ostalih i zbog toga je neophodno da postoji što veća jednakost u šansama - izjavio je Grecki.

Legedarni hokejaš je naglasio da se Vasek i Novak bore za malog čoveka, a da je to bitno ne samo za tenis, već i za celokupan sport.

- Zbog toga je ovo što Vasek i Novak rade za tenisere u svetu toliko bitno za svaki sport, Oni gledaju na svakog tenisera. Čestitam svakome ko se bori za malog čoveka - dodao je on.

Thank you to #TheGreatOne for the kind words he shared about our mission here at the #PTPA🙌

Read what @WayneGretzky said here👇 pic.twitter.com/kHbspGJHPU