NOVAK JEDNIM POTPISOM ZARADIO MILIONE: Đoković produžio veliki sponzorski ugovor do 2025. godine! (FOTO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković produžio je ugovor sa sponzorom.

- Saigrači od 2017. godine sa ponosom objavljuju da je njihovo partnerstvo produženo do 2025. godine. Izuzetan sportista i svetski broj 1 deli zajedničke vrednosti sa francuskim krokodilom: odvažnost, posvećenost i eleganciju - stoji u zvaničnom saopštenju Noletovog sponzora.

Teammates since 2017, Lacoste and @DjokerNole are proud to announce their partnership has been extended until 2025.

The exceptional athlete and men's tennis world #1 shares common values with the French Crocodile: audacity, commitment and elegance.​