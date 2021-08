APSOLUTNI HIT NA INTERNETU! NOLE IZJAVIO KAKO JE SUPRUGA OD NJEGA NAPRAVILA BOLJEG ČOVEKA Oglasila se i Jelena: 'Šta? Kada si to rekao' (FOTO)

Supruga najboljeg tenisera sveta Jelena Đoković objavila je zanimljiv stori na Instagramu.

Jedan od fanova Jelene i Novaka Đokovića šerovao je na društvenim mrežama Noletovu fotografiju na kojoj piše:

"Imam Jelenu u svom životu i njenu ljubav i to me čini boljim čovekom", stoji u navodnoj izjavi koju je on nekada dao za neki medij, a obožavatelj je to "iskopao" i podelio na društvenim mrežama.

Ova izjava je stigla i do Jelene koja ju je podelila na svom Instagram storiju, tagovala Noleta i postavila pitanje:

"Šta? Kada si ti to rekao?", pita se Jelena uz zaljubljene sjamlije.

Autor: