Francuski teniser OPASNO POTCENIO Đokovića: ŠTA GOD DA NOVAK URADI, FEDERER JE BOLJI

Francuski teniser Nikolas Mau govorio je o najboljem teniseru svih vremena, a između Novaka Đokovića i Rodžera Federera imao je dilemu.

Trka za najboljeg na svetu vodi se između trojice tenisera Novak, Rafael Nadal i Rodžer imaju po 20 grend slem trofeja, a upravo zbog te činjenice još uvek se vodi polemika.

Francuz je izneo svoje mišljenje na tu temu.

- To je vrlo osetljiva tema, moramo prvo da ustanovimo definiciju najvećeg (GOAT). Ako se gleda čista statistika, to bi bio Đoković – ima više nedelja na broju jedan, i imaće najviše Slemova ili će biti izjednačen. Ima bolji međusobni skor u mečevima s Federerom i Nadalom. Dakle, ako se gledaju brojevi i rekordi, Đoković bi bio najveći.Da li je samo do toga (brojeva)? Postoji tu i element emocije, subjektivnosti. Kada je reč o tenisu, uticaj koji je Rodžer imao na tenis biće veći od Novakovog šta god da se dogodi, smatra Francuz.

Smatra da će se o ovoj temi diskutovati mnogo nakon što "trojka" ode u penziju.

- Možda je Đoković jači jer se pojavio u trenutku kada su Federer i Nadal već bili tu. Neverovatno je šta je sve uspeo da postigne s obzirom na to koliko je nedostajao. Iskreno, mislim da nikada nećemo moći da odlučimo. Očito, ako gledamo brojeve, oni govore u Novakovu korist, zaključio je teniser.