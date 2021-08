NOVAK PRAVI ŠOU U NJUJORKU! ŠMINKAO devojčicu koja mu je pevala PRE SEDAM GODINA! (VIDEO)

Novak Đoković je poznat širom sveta kao pravi šoumen! Deca ga prosto obožavaju, ali i on njih i i dalje se prepričava kako je držao dečaku kišobran u pauzi na meču, kako mališane usrećuje nakon svojih duela kada im poklanja svoje stvari...

Oni sa dobrim pamćenjem sećaju se kako je srpski as pre tačno sedam godina pozvao jednu devojčicu da mu peva na konferenciji na US Openu!

One of the more unusual press conferences! @DjokerNole invites a 9 y/o up to sing! https://t.co/I9eBnK68Jh pic.twitter.com/Zea2O7Ovnt

Zija Viktorija je 2014. godine kao 9-godišnjakinja dobila priliku da zapeva na konferenciji, kada ju je Novak pozvao i predstavio kao svoju drugaricu.

I te kako je to je značilo Ziji, koja mu to nije zaboravila! Sada ima koncerte kao tinejdžerka, a Novak je bio specijalni gost.

Do you remember when @DjokerNole invited this young girl, Zia, to sing at his press conference in 2014?



Well, Zia has grown up and was a support act at Summerstage, which Novak attended 😁



Here’s a pre-show video! 😁 #djokovic @NovakFanClub



📸: https://t.co/zR9Y1R7rjX https://t.co/dzqLuQlx5Q pic.twitter.com/tvoaZXnvpA