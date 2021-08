DA LI JE MOGUĆE?! Nakon OVIH Novakovih reči LEPOJ novinarki čitav svet se OBRUŠIO na Đokovića!

Svestan je i Đoković prilike koju ima, pa je tokom razgovora sa Kris Mekendri, novinarkom ESPN, upitan da otkrije koliko je samouveren na skali od jedan do deset, Novak je rekao:

„Jedanaest. Ne, čekajte, 21“, aludirajući na dosadašnjih 20 titula i činjenicu da bi ovo bila 21.

I asked Djokovic on a scale of 1-10 how confident is he that he’ll make history @usopen . He said, “11. Wait no, a 21”👀.

Đokovićeva šala je postala predmet kritika, pa je tako trener Serene Vilijams Patrik Muratoglu u reakciji na Novakovu izjavu napisao:

„Pazite se tanke linije između samopouzdanja i preteranog samopouzdanja. Samopouzdanje je konstruktivno, preterano samopouzdanje može da bude destruktivno“, napisao je on, nakon čega je usledila diskusija među njegovim pratiocima na Tviteru među Novakovim braniocima i kritičarima.

Watch out the thin line between confidence and over confidence. Confidence is constructive, but over confidence can be destructive. https://t.co/JGmna3RQze