TUŽAN DAN ZA MEĐUNARODNI OLIMPIJSKI KOMITET: Umro bivši predsednik Žak Rog (FOTO)

Bivši predsednik Medjunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Žak Rog umro je u 79. godini, saopštila je danas ta organizacija.Belgijanac je predsednik MOK-a bio od 2001. do 2013. godine.

- Sa velikom tugom MOK objavljuje smrt bivšeg predsednika Roga - navodi se u saopštenju.

It is with great sadness that the International Olympic Committee (IOC) announces the passing of former IOC President Count Jacques Rogge. He was 79 years old. https://t.co/3bVyhbnBP3