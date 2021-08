Srpski teniser ispao u prvom kolu US OPEN-a: Laslo Đere uprkos VATRENOJ borbi izgubio od Amerikanca!

Srpski teniser Laslo Đere odigrao je prvi meč na ovogodišnjem US Openu u Njujorku i izgubio od amerikanca Denisa Kudle.

Đere je trenutno 51. teniser planete i od 17 časova ograo je protiv Amerikanca Denisa Kudle koji je 92. igrač na ATP listi.

Kudla je blagi favorit u ovom meču, ali nije ni Đere bez šansi, a igraće na terenu broj 15.

Turnir u Njujorku igra se za nagradni fond od 57,5 miliona dolara, dok će pobednici u pojedinačnoj konkurenciji zaraditi 2,5 miliona.

TOK MEČA

20:37

Ispao Đere

20:28

6:6 – Taj-brejk

Nije bilo brejkova u ovom setu, tako da nas čeka odlučujuća borba u taj-brejku. Peti set ili pobeda Kudle?

20:15

5:4 – Gem ga deli od ostanka u meču

Ukoliko napravi brejk to bi bilo to, idemo u peti set, ukoliko Kudla izjednači čekaće nas nova drama u četvrtom setu.

20:09

4:3 – Đere želi da meč još potraje

Novi servis gem, ovoga puta samo sa jednim izgubljenim poenom i srpski teniser ostaje u vođstvu

20:04

3:3 – Drama se nastavlja

Nema brejka za Đerea, ponovo imamo nerešen rezultat i to je nešto što Kudli odgovara

19:57

3:2 – I dalje vodi Đere

Lepo se Laslo snašao i ponovo bez izgubljenog poena stiže do gema, ali ovoga puta i novog vođstva

19:51

19:49

2:1 – Laslo čuva prednost

Dobro otvaranje četvrtog seta. Uspeo je Đere da prvi gem osvoji sa nulom, da bi se posle osvetio Kudla, a onda koristi svoj servis Laslo za novo vođstvo, 2:1 je za njega trenutno

19:43

1:0 – Đere poveo u četvrtom setuSa nulom! Odličan start Đerea

19:40

7:5 Kudla dobija i drugi set

U kakvom momentu na 5:5 Denis Kudla pravi brejk i dolazi do 6:5, pa onda od gotovog pravi veresiju. Đere dolazi vrlo lako do tri vezana poena i vođstva od 40:0, pa i to ispušta i onda posle ogromne drame u djusu Amerikanac dobija gem, a samim tim i set i vodi sa 2-1

19:33

19:32

6:5 – Kudla servira za osvajanje seta

Propustio je tri brejk lopte Amerikanac, da bi potom Đere ispustio jednu gem loptu i onda Kudla pravi brejk, stiže do 6:5 i na korak je od osvajanja trećeg seta

19:17

5:4 – Đere na korak od osvajanja trećeg seta

Ovoga puta je srpski teniser jako brzo stigao do 40:0, ali se tada zaustavio i dozvolio Amerikancu da priđe na 40:30, da bi osvojio već sledeći poen i taj gem uspešno završio sa prednost od 5:4. Brejk bi mu doneo osvajanje seta...

19:13

4:4 – Egal

I Kudla osvaja servis gem, nema brejkova, tako da se treći set prilično sporo odvija

19:09

4:3 – Opet Đere vodi

Laslo je ponovo osvojio servis gem uz samo jedan izgubljeni poen

19:07

3:3 – Napeto

Za sada nema brejkova u trećem setu i rezultat je nerešen

18:54

2:1 – Srpski teniser čuva prednost

Opet je Kudla prilično namučio Đerea. Stiglo se i do djusa, ali tamo nije mnogo vremena proteklo dok Đere nije vezao dva poena i osvojio još jedan gem

18:46

1:0 – Poveo Đere

Treći set je odlično počeo po srpskog tenisera. Tri brza poena i samo dva izgubljena u ovom gemu za vođstvo od 1:0

18:37

3:6 – Đere izgubio drugi set

Sada je uspeo Denis Kudla da se revanšira gotovo an isti način kao Đere u prvom setu. Rani brejk i onda je samo "vozio na talasu" i uspeo da sa 6:3 slomi protivnika...

18:32

3:5 – Smanjuje Laslo

Odličan servis gem, sada je sve u rukama Denisa Kudle. Mada, ako Đere napravi brejk...

18:26

2:5 – Đere servira za ostanak u setu

Laslo će morati da podigne nivo svoje igre baš kao što je to uradio u prvom setu...

18:24

2:4 – Đereu gem

Posle dužeg vremena i Laslo Đere sebi upisuje jedan gem, smanjio je na 4:2 i sada Kudla servira, ali će Đere tražiti šansu da se ovaj gem oduži

18:19

1:4 – Kudla dominira

Denis Kudla ima baš veliku prednost... Mogao je Đere sada do ribrejka, imao je šansu, ali se nije dalo... Servira Đere

18:12

1:3 – Brejk

Amerikanac uspeva da uradi ono što je Đere uradio u prvom setu, napravio je brejk i učvrstio svoje vođstvo. Sada ima velikih 3:1 i svoj servis

18:00

1:1 – Stiže brz odgovor

Odmah je Đere na svoj servis odgovorio istom merom. Samo jedan izgubljeni poen za novo izjednačenje

17:59

0:1 – Kudla dobro servirao

Amerikanac igra pred domaćom publikom u Njujorku i sada je uspeo da odlično odservira u prvom gemu drugog seta pa vodi sa 0:1

17:53

6:4 – Bravo!

Laslo Đere je odličnom igrom uspeo da meč otvori brejkom i onda ga potvrdio na svom servisu, pa do kraja seta brejkova nije ni bilo i Đere osvaja to sa 6:4 za vođstvo od 1-0

17:47

5:3 – Đere na korak od seta

Đere je uspeo da osvoji još jedan servis gem i da povede sa 5:3! Sada je izgubio samo jedan poen...

17:40

4:2 – Neverovatan gem

Čak tri brejk lopte je imao Denis Kudla koji je posle prva tri poena imao ogromnih 40:0, ali nije iskoristio toliku prednost. SJajni Laslo Đere je uspeo da izjednači i kroz djus stigne do vođstva od 4:2

17:32

3:1 – Održava Laslo vođstvo

Nije dozvolio brejk u četvrtom gemu srpski teniser. Nekoliko puta je Kudla imao brejk loptu, ali se Đere sjajno snalazio i posle dugog djusa uspeo da stigne do 3:1 u prvom setu. Sjajan početak

17:20

2:0 – Đere potvrdio brejk

Kudla je odlično vraćao servise srpskog tenisera i brzo došao do 30:0, ali nije Đere dopustio iznenađenje već pravi četiri poena u nizu i osvaja i drugi gem za sjajan start na US Openu

17:15

1:0 – Brejk!

Laso Đere je odmah iznenadio Kudlu i brzo stigao do 40:0 i tri brejk lopte, pa je jednu propustio, pa drugu i treću iskoristio za odličan početak meča

17:10

Počeo je meč

Kudla prvi servira