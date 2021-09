PRVA POBEDA NA US OPEN-U! Novak Đoković savladao hrabrog tinejdžera, izborio drugo kolo!

Novak Đoković pobedom nad Holgerom Runeom (6:1, 6:7, 6:2, 6: 1) izborio je drugo kolo US opena!

Srpski as je pokazao sjajnu igru u ovom meču, pokušao je Danac da pruži otpor, čak je i osvojio jedan set, ali u trećem setu Novak je ponovo preuzeo incijativu.

6:1 - Novak Đoković je savladao svog protivnika 5:1 - Uzima Rune gem bez izgubljenog poena 5:0 - Ekspresno uzima gem Novak Đoković 4:0 - Uzima još jedan brejk Novak Đoković 3:0 - Odličnim servisima Novak dolazi do novog gema 2:0 - Uspeo je Rune da spase dve brejk lopte, ali Novak je treću iskoristio 1:0 - Uzima Novak na svoj servis prvi gem u setu

TREĆI SET

6:2 - Uspeo je Novak da uzme brejk maldom dancu. Rune još ima problem sa grčevima 5:2 - Novak je bio efikasan na svoj servis. Jasno je da Rune ima problema sa nogom, priliko odlaska do klupe to se jako dobro videlo. 4:2 - Tražio je pre početka meča Rune medicnski tajm-aut, a zatim je uzeo gem na svoj servis 4:1 - Potvrđuje Novak brejk bez većih problema 3:1 - Pravi Novak brej u trećem setu 2:1 - Novak bez izgubljenog poena dolazi do vođstva od 2:1 1:1 - Nije imao previše problema Holger Rune u ovom gemu 1:0 - Odličan servis gem za Novaka