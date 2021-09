POTPUNI HAOS NA US OPENU! TORNADO NAPRAVIO POMETNJU: Kiša probila krov i natopila teren, MEČEVI ODLOŽENI (VIDEO)

Neverovatne scene viđene su na US Openu pošto je meč Dijega Švarcmana i Kevina Andersona morao da bude prekinut zbog kiše. Nije pomoglo ni zatvaranje krova, tornado koji je krenuo da divlja u Njujorku je sve iznenadio.

Padavine su bile toliko jake da su probile zatvoreni krov i krenule da potapaju teren, a iz njujorške podzemne železnice su došli snimci koji pokazuju kakvo je nevreme u pitanju.

Kiša se slivala u neverovatnom obimu u podzemnu železnicu, a mečevi na US Openu su morali da budu odloženi. Prvobitno su pomereni za sat vremena, ali kako stvari stoje današnji program neće skoro početi.

To bi moglo da utiče i na Novaka Đokovića koji je bio planiran da izađe na teren oko 1 čas posle ponoći po našem vremenu, ali po svemu sudeći moraćemo duže da čekamo na njegov meč.

Svi dueli su pomeren i ako tornado nastavi da divlja mogao bi da napravi ogromne probleme sa organizacijom turnira u narednim kolima.

"US Open matches postponed after heavy rain comes through retractable roof on Louis Armstrong Stadium" https://t.co/IBsWLnCMsz

US Open se konačno oglasio povodom situacije i javio da će pomeriti početak svih mečeva.

"Poštujemo vaše strpljenje i procenjujemo našu spremnost. Bezbednost naših navijača, tenisera i osoblja je od najveće važnosti. Daćemo obaveštenje o otvaranju kapija i početku mečeva", navodi se u saopštenju US Opena.

Play currently stopped on Armstrong despite the roof. Rain coming in with the wind. This is insane #USOpen2021 @usopen pic.twitter.com/Nek3NySCyQ