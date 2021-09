POBEDILA RAK, VRATILA SE TENISU - Pa na US openu završila karijeru

Španska teniserka Karla Suares Navaro (33) završila je igračku karijeru i to na US openu. Ona je najpre ispala u singlu još u prvom kolu, a sada je izgbila i u dublu.

Ona i Sara Erani izgubile su od Koko Gof i Ketrin Mekneli 6:3, 6:4. To je bio njen poslednji meč u karijeri.

Inače, Suareus Navaro je u septembru 2020. rekla da joj je dijagnostikovan Hočkinov limfom u ranoj fazi i da će morati da prođe šest meseci hemoterapije, da bi krajem aprila objavila da je pobedila kancer što je podelila putem svojih društvenih mreža.

Uspela je da se oporavi i nastupila je na Rolan Garosu ove godine u Parizu.

Another step forward. Today I finished my treatment and overcame Hodgkin lymphoma.



Thanks to all for your warm messages. Every word of support gave me strength during the past few months. ❤️



All my gratitude to healthcare professionals who take care of us every day. I'M CURED! pic.twitter.com/kF3HwHPh0y