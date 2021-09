PREPONOSAN! Terzić nakon pobede: Svaka čast devojke, finale igrajte za svoju dušu!

Selektor odbojkašica Srbije Zoran Terzić rekao je da želi da njegove izabranice budu vesele, raspoložene pre, za vreme i posle finalnog meča kako god se on završio, preneo je Odbojkaški savez Srbije.

Srbija se danas plasirala u finale Evropskog prvenstva nakon što je pobedila Tursku sa 3:1.

"Očekivali smo ovakav meč. Turska ne samo da ima jak tim nego i kontinuitet dobrih rezultata. Sasvim je logično onda da utakmica ne može da bude lagana kad se igra protiv njih. Ogromne čestitke devojkama, zato što je zaista posle celog ovog leta i dugačkog EP, već primetno bilo da ih hvata umor. Medjutim, uspele su da nadju toliko snage i motiva u sebi da odigraju jednu ovakvu tešku utakmicu, mogu samo da im kažem svaka čast", rekao je Terzić.

Terzić je rekao i da u finalu devojke mogu da odigraju jedan meč i za njihovu dušu.

"Videćemo, teško će biti, jer je celo EP koncipirano tako da odigraš mali broj utakmica, a onda ti dodje četvrtfinale, polufinale i finale – tri meča u četiri dana. Ja se iskreno nadam da devojke mogu da odigraju jednu utakmicu za njihovu dušu. Ništa drugo... Da ne brinu da li će im neko reći nešto loše posle utakmice ako izgube. Jednostavno, da budu vesele, raspoložene i pre i za vreme i posle meča, kako god se on završio", izjavio je Terzić.

Selektor Srbije se osvrnuo i na podršku navijača.

"Devojkama je mnogo lakše da igraju u ovakvoj atmosferi. Ali sa druge strane, videli ste protiv Francuske, videli ste danas u jednom delu meča sa Turskom, pritisak je to za njih veliki. Na EP 2011. je bilo isto, igrali smo prvih nekoliko utakmica katastrofalno, upravo zbog tog pritiska. Tako da ima tu i za i protiv. Ali naravno da ih pitate, one su sigurno za ovako nešto, to se podrazumeva", dodao je Terzić.

Srbija će u subotu u finalu igrati sa boljim iz duela Italije i Holandije.