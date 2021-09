ŠOK I NEVERICA NA US OPENU! Šampionka Njujorka izgubila od tinejdžerke - NAJAVILA POVLAČENJE IZ TENISA!

Četvorostruka Grend Slem šampionka i branilac titule na US Openu Naomi Osaka doživela je neočekivan poraz u trećem kolu Njujorka - eliminisala ju je 18-godišnja Kanađanka Lejla Eni Fernandez, 2:1 (5:7, 7:6, 6:4) u setovima, i pobrinula se za najveću senzaciju turnira.

- Kada pobeđujem ne osećam se srećno, više mi to dođe kao neko olakšanje. A kada gubim, budem mnogo tužna. Mislim da to nije normalno - objasnila je svoje emocije Osaka, koja se već neko vreme bori sa depresijom zbog čega je odustala od minulog Roland Garosa i zaista deluje da i dalje ima određenih mentalnih problema koji je koče da ide dalje.

Fernandezovoj je ovo nesumnjivo bila pobeda života, trijumf nad šampionkom US Opena je svakako njeno najveće dostignuće u karijeri, a tek su joj 18 godina i možda svedočimo rađanju nove teniske zvezde.

Razočarana Osaka je posle poraza najavila da će napraviti pauzu od tenisa...

Na drugoj strani, Kanađanka je pokaza karakter, podigla se posle gubitka prvog seta, uzvratila u drugom u taj-brejku i tu već ozbiljno uzdrmala Osaku, a onda joj zadala konačan udarac u trećem pobedom od 6:4. Njenoj sreći, naravno, nije bilo kraja...

Leylah Fernandez upsets Naomi Osaka (3) at the #USOpen



This is Fernandez's first win over a top-3 ranked player in the world 👏 pic.twitter.com/Z4CikYwNIs