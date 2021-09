UŽIVO ĐOKOVIĆ - NIŠIKORI! Novak se konačno vratio! Brejk i urlik na startu drugog seta! SUPRUGA GA BODRI SA TRIBINA

Prvi teniser sveta i Japanac igraju drugi meč na "Artur Eš" stadionu, pa ne bi trebalo na teren da izađu pre 19.30 časova.

Prvi teniser sveta je favorit protiv Nišikorija kojeg je pobedio čak 17 puta u karijeri. Japanac je bio bolji samo dva puta, 2011. godine i 2014. godine, i to u polufinalu Ju Es opena.

Upisao je Novak 23 pobede u nizu na grend slem turnirima ove sezone, osvojio je Australijan open, Rolan Garos i Vimbldon, a samo ga još pet pobeda deli od istorije.

Ako trijumfuje u Njujorku ispisaće istoriju, pored toga što će osvojiti rekordni 21. veliki trofeju biće vlasnik Kalendarskog grend slema, što svet tenisera čeka od Roda Lejvera i 1969. godine.

TOK MEČA

Drugi set

3:1 - Ovo je bilo jedva! Potvrdio je Novak brejk ali posle velike borbe i nakon što je spasio čak pet brejk lopti! Izdržao je opasan nalet Japanca! Ovo će definitivno biti veliki test za Đokovića, samo da položi naš as.

2:1 - Evo ga! Brejk Đokovića i urlik na Artur Ešu koji je rezbudio i navijače! Na tribinama je i Jelena supruga prvog tenisera sveta.

1:1 - Uzvraća Srbin, prvi gem sa nulom u drugom setu prvog tenisera sveta. Miran je Novak, ne bi se reklo da je zabrinut pose gubitka prvog seta.

0:1 - Ne popušta Kei, nastavlja gde je stao u prvo i dobija prvi gem u drugom setu!

Prvi set

6:7- Novak je nastavio da srlja iz greške u grešku a Nišikori to Koristi i dobija prvi set posle taj-brejka.

6:6 - Gledaćemo ipak taj-brejk u prvom setu!

5:5 - Ali, ne podaje se ni Japanac, neće odustati bez velike borbe. Novo izjednačenje u setu.

5:4 - Sada furiozan gem prvog tenisera sveta koji postavlja stvari na svoje mesti. Navijači su oduševljeni.

4:4 - Ovo smo čekali! Požurio je Nišikori na svom servisu, pa pogrešio i poklonio Đokoviću 30:0 . Nole je potom došao do brejk šanse, koju ovog puta koristi i vraća se u set.

3:4 - Brz gem za Novaka koji je posle onog brejka postao veoma siguran na svoj servis

2:4 - Najduži gem u dosadašnjem meču. Imao je Novak brejk priliku ponovo, ali kada je bilo najteže Japanc je dodao gas, pojačao servis i izvukao se.

2:3 - Novak smanjuje minus, ali je brejk i dalje na strani Japanca!

1:3 - Nakon prvog asa u meču Nišikori je overio brejk.

1:2 - Brejk za Nišikorija! Koristi drugu brejk loptu japanski teniser, nakon što je lopta pala tik pored linije nakon udarca prvog reketa sveta.

1:1 – Tri brejk lopte za Nišikorija. Vezao je sedam poena Japanac.

1:0 - Prvi teniser sveta ekspresno osvaja prvi gem u meču, samo jedan poen je izgubio na startu naš as.

19:55 - Na servisu Novak Đoković.

Igrači su na terenu

Djokovic and Nishikori now on court.#USOpen