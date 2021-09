KAŽU DA SU ONI NOVI NOVAKOVI NASLEDNICI: Braća Mandal obožavaju tenis, a najveći uzor im je upravo Đoković - Evo kako izgleda njihov trening (VIDEO)

Tadija Mandal (3) i Relja Mandal (5) su mlade teniske nade, koje će možda, kako neki prognoziraju, naslediti Novaka Đokovića. Oni su za Novo jutro, zajedno sa svojim trenerom Dejanom Kojićem otkrili kakvi su im planovi za budućnost.

Kako Relja ističe, treninzi nisu toliko naporni, dodajući da se nada da će jednog dana biti veliki kao Novak Đoković.

Kojić napominje da je Novak jedan od najvećih uzora svakog deteta, i to ne samo onima koji treniraju tenis, već i ostale sportove.

- On je najbolji teniser svih vremena, i nadam se da će za par dana to dokazati osvajanjem 21. titule na US openu - priča Kojić.

Kojić je otkrio da je želja za treniranjem tenisa kod dece velika, upravo zbog Novaka koji je veliki uzor, tako i otvaranju dosta akademija, gde su uljučeni i Tipsarević, Troicki i ostali srpski teniseri koji pružaju punu podršku.

Kojić je potom objasnio kako izgleda dečiji trening, napomenuvši da oni ne traju duže od sat vremena, gde, svaki minut ima tačno isplaniran program vežbanja.

