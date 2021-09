NOVAKA BI VEROVATNO IZBACILI SA TURNIRA DA JE OVO URADIO! Amerikanac UDARAO sudiju, a licemernim navijačima je to bilo simpatično (VIDEO)

Frensis Tijafo poražen je od Feliksa Ože-Alijasima 4:1 u setovima (4:6, 6:2, 7:6, 6:4) u osmini finala US opena, a meč je obeležilo neprimereno ponašanje Amerikanca na terenu.

Da se meč igrao negde van Amerike, Tijafo bi bio ispraćen zvižuducima sa terena, međutim, licemerna njujorška publika je aplauzima i smehom reagovala na njegove gluposti.

U trećem setu sudija je bio primoran da prekine poen, jer je Feliksu ispala loptica iz džepa. To je iznerviralo Tijafoa, pa je prišao sudiji i počeo da ga udara u nogu. Naravno, domaćoj publici je ovo bilo jako simpatično.

Možete li da zamislite kako bi reagovali da je nekim slučajem Novak to učinio?! Publika bi ga izviždala, a mediji verovatno razapeli... Ali navikli smo na te dvostruke aršine.

The umpire did not mind it.#tiafoe #usopen https://t.co/ewZtq3B2ex pic.twitter.com/ShtmWcoe5p