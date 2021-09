NOVAK JE MAŠINA! Teniski broj jedan izgubio prvi set 6:1, PA ODUVAO AMERIKANCA!

Srbin nastavlja da grabi ka istorijskom dostignuću, Bruksbi ga mučio set i po, a onda je usledio Novakov teniski resital.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale US Opena, tamo ga čeka Mateo Beretini, a do njega je naš as došao posle muke, pa onda furiozne igre protiv 20-godišnjeg Amerikanca Džensona Bruksbija, jednog od iznenađenja turnira, u četiri seta - 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Meč je trajao okruglo tri sata.

Moguće je da je teniski svet prisustvovao jednom od najlošijih setova Novaka ove godine, bio je to taj uvodni, Bruksbi je u tom periodu delovao kao broj jedan svetskog tenisa, a ne Nole, potpuno je razoružao Srbina, pogađao neke neverovatne poene, igrao perfektnu, čak neverovatnu defanzivu...

Publika je u egzaltaciji pratila svaki poen gotovo golobradog mladića koji je igrao kao u transu, sve mu je polazilo od ruke. Tukao je svetskog broja jedan i najboljeg u istoriji uskoro 6:1 - za 29 minuta. Krajnje neverovatan ishod tog dela meča ako se ima u vidu rejting, iskustvo, karijera i pozicija na rang listi obojice.

Prvi set za Novaka, i to je neki utisak, kao da je bio samo test faza i skeniranje rivala, kao da je samo procesuirao sve vrline i mane Amerikanca, analizirao ih, a onda, u nastavku, izašao na teren i pokazao svetu zašto je broj jedan - počistio je Bruksbija sa terena.

Istina, koprcao se Amerikanac negde do sredine drugog seta, uzeo je i jedan retko viđen, maratonski gem koji je trajao čitavih 20 minuta, no to mu je bio i poslednji veliki poduhvat večeras. Ostatak meča bio je striktno jednosmerna ulica.

Sa protokom vremena, situacija na terenu je samo išla u korist našeg asa. Lako je došao do egala u setovima (posle 3:0 u povoju tog dela meča), a još lakše je izašao na kraj sa 14 godina mlađim protivnikom u trećem i četvrtom setu.

Najjednostavije rečeno, Bruksbi se "ugasio", nije bio ni bleda senka igrača koji je "zbrisao" Novaka u prvom setu, izgubio je oštricu, dah, energiju, postao je lak plen za Srbina, na čijem se licu ocrtavala smirenost, u očima ubilački instinkt, a u pokretima eksplozija. Mlađanom Amerikancu nije bilo spasa. Bilo je samo pitanje vremena kojim rezultatom će se meč završiti.

Na kraju, uz ovacije publike i jednom i drugom, jer su ih zaslužili, Novak je rešio još jedan meč i sada je na tri koraka od najvećeg podviga u karijeri, u istoriji tenisa - osvajanja kalendarskog Slema, ujedno 21. titule na turniru "velike četvtorke", za večni ostanak na pijadestalu svetskog tenisa.

Zvuči jednostavno, ali biće sve teže po Novaka. Naredni rival je baš onaj koji mu je bio poslednja prepreka na prethodnom Vimbldonu i željan je osvete.

Ovako je US Open podsetio teniski svet na pobede Đokovića ove godine na Grend Slem turnirima.

Autor: