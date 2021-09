'NOVAK TI PRVO UZME NOGE, A ONDA I DUŠU' Rodik komentarom o Noletu zapalio Tviter, Srbin mu ODMAH odgovorio! (FOTO)

Novak je u osmini finala posle preokreta pobedio 99. tenisera sveta Amerikanca Džensona Bruksbija posle četiri seta, 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Impresionirani Rodik je tokom meča objavio tvit u kome objašnjava kako Srbin uništava svoje rivale.

- Obećavam vam jednu stvar. Kako meč bude odmicao, Novak će ovom detetu napraviti najbolnije iskustvo koje je ikad imao. Posle sat i po u meču, momak oseća bol u telu. Novak sve može da izdrži... Prvo ti oduzme noge, potom ti uzme dušu - poručio je Rodik.

I promise you one thing. As we get into this, Novak will make this the most painful physical experience this kid has ever seen. Hour and a half in, and aeon serious body blows thrown. We know Novak can handle it …….