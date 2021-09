PITALA ME JE DA LI ŽELIM NEŠTO SPECIJALNO... Novak nasmejao novinare do suza: Priča o FRIZERKI i šoku koji je doživela mama Dijana (VIDEO)

Sećate li se Novaka sa početka karijere?

Najbolji teniser sveta se nakon plasmana u četvrtfinale US opena prisetio svog prvog pojavljivanja na Grend slemu.

Novak je napravio još jedan korak ka cilju - osvajanju rekordne 21. grend slem titule u karijeri i kalendarskog slema. "Samo" tri pobede dele Novaka od ispisivanja istorije.

Na konferenciji za medije, nakon pobede nad Bruksbijem, novinarka "ESPN" je pitala Novaka po čemu je zapamtio svoje prvo pojavljivanje na Grend slemu i usledio je zanimljiv odgovor Srbina.

Novak je prvi Grend slem meč odigrao pre 16 godina i to protiv Marata Safina, kasnijeg osvajača tog Australijan opena 2005.

Noletu taj duel sa favorizovanim Rusom nije ostao u sećanju samo po ubedljivom porazu (0:6, 2:6, 1:6), već po ludosti koju je tada napravio.

Mladi Đoković se na terenu pojavio šatiran!

"Sećam se jedno od najdivnijih trenutaka na Australijan openu kada sam se kvalifikovao i igrao protiv Safina na centralnom terenu je da sam se ošišao ranije tog dana. Zatim me je predivna frizerka pitala "Da li želiš da uradiš nešto specijalno za večeras?". Upitao sam je "Šta predlžeš?" Rekla mi je „Možda bi trebali da ti obojimo prednji deo“. Nikada to nisam uradio u životu i rekao sam "Zašto da ne". Imao sam 17,18 godina, pa reko ako već izlazim na veliku scenu uradiću to sa stilom", rekao je Novak, a novinari su prasnuli u smeh.

Njegov potez šokirao je majku Dijanu.

"Moja majka nije bila oduševljena kada je videla to, nismo imali sjajan razgovor kasnije o tome. Kasnije smo se smejali kada pričamo o tome... Deluje kao da je godinama daleko. Prošlo je 16 godina od prvog meča na centralnom terenu, bila je ovo sjajna vožnja. Teško je razmišljati o svemu dok još uvek putujete, ljudi me često pitaju kako se osećaš, šta misliš… Tenis je sport u kome moraš da okreneš novu stranicu svakog dana, završio si ovaj turnir, šta sad… Šta želiš da ostvariš, gde putuješ. Ako nemaš vremena da razmišljam o svemu gde si bio, zahvalan sam na svemu, jednog dana kada ne budem više igrao tenis verovatno ću imati bolji pogled na sve", rekao je Novak.

Na pitanje da li mu je kosa bila zelene boje, Novak je odgovorio:

"Nisam siguran da li je bila plava ili zelena".

Priču o čuvenoj frizuri možete pogledati na 8:50: