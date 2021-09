ĐOKOVIĆ SJAJNIM POENOM I SOČNIM PSOVKAMA UĆUTKAO PUBLIKU: Zviždali i ometali ga, ali njegov urlik je čuo ceo Njujork! (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković ponovo se suočio sa neprijateljski raspoloženom publikom u Njujorku.

Gledaoci na najvećem teniskom stadionu na svetu "Artur Eš" listom su navijali za Matea Beretinija, ali je Novak umeo da im uzvrati.

Tako je u kritičnom sedmom gemu prvog seta pri servisu Đoković spasao brejk loptu, a zatim gestikulacijom prozvao američku publiku.

Srbin je podigao nivo igre toliko da je potpuno razbio Italijana, a jedan poen ga je naterao da njegov urlik čuje "ceo" Njujork!

Pogledajte kako je to izgledalo:

Q: ARE YOU NOT ENTERTAINED?!



A: they are pic.twitter.com/5Le54gQLqr