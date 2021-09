BERETINI POSLE BOLNOG PORAZA OD NOVAKA: Nije bitno kako igraš, on igra bolje!

Sjajni italijanski teniser Mateo Beretini izneo je svoje utiske nakon četvrtinalnog duela sa Novakom Đokovićem.

Prvi teniser sveta izborio je plasman u polufinale US opena pošto je savladao italijanskog igrača rezultatom 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.

"Veoma težak meč, kao i uvek protiv Novaka. Osećao sam se dobro, igrao sam dobro. On ima to, to nešto što ga čini najboljim igračem svih vremena – uvek zna kada da podigne nivo igre. Nije bitno kako igraš, on igra bolje. Nisam mogao protiv njega, zaslužio je da pobedi", kaže razočarani Beretini.

Na pitanje koliko je fizički zahtevno igrati protiv Srbina, Mateo je rekao:

"Posle dva seta ostao sam bez energije kada sam igrao protiv Rafe, ali protiv Novaka nisam ostao bez energije, samo mi izgleda fali iskustvo da igram protiv njega, moram da zaradim svaki poen, ništa mi ne daje besplatno. Nije bitno da li serviram dobro ili dobro odigram, moram da se oznojim za svaki poen. Ne osećam da sam igrao lošije kasnije nego u prvom setu. Tako je to protiv njega".

Beretini priznaje da se osećao sjajno nakon osvajanja prfvog seta i da je verovao da će se Novak umoriti u nastavku.

"On crpi energiju iz izgubljenog seta. Isto se desilo i na Vimbldonu. Znao sam kako igra, kao što sam već rekao, on je najbolji svih vremena. Ne možete mnogo protiv njega da uradite kada igra tako", kaže Beretini.

Na direktno pitanje da li je Đoković GOAT, Italijan je lukavo izbegao odgovor:

"Ovo je uvek nezgodno pitanje jer svako ima svoje mišljenje i tu su i statistika i ostale stvari. Znam samo da gledamo nešto što se ranije nije dešavalo. Kada pogledate brojke, vidite da on radi nešto što niko nikada nije. Mnogima je GOAT jedan od njih i svi kažu različito. Neko još misli da su najbolji Mekinro, Agasi ili Sampras. To je lično mišljenje i to je sjajno kod ovog sporta. Za mene je na primer Lebron bolji od Majkla Džordana, ali znam da bi me ljudi ubili da to kažem. Ali, ja nisam rođen kad je Džordan igrao i to je moje lično mišljenje. Čast je igrati sa Novakom", poručio je Mateo.

