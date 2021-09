NOVAK SE ZABETONIRAO NA PRVOM MESTU! Evo do kada će Đoković sigurno biti na čelu ATP liste!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale US opena i nastavio pohod na kalendarski slem, koji je poslednji put 1969. godine osvojio Australijanac Rod Lejver.

Pobeda nad Mateom Beretinijem u četiri seta 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 donela je Đokoviću i nove bodove u tri sa prvim pratiocem Danilom Medvedevim.

Srpski teniser je osigurao prvo mesto najmanje do 1. novembra, odnosno najmanje do početka Mastersa u Parizu. To znači da je već sada podebljao rekord po broju sedmica na vrhu na 344.

Ukoliko Novak osvoji trojfej na US openu i kompletira kalendarski slem sezonu će završiti kao svetski broj jedan.

U polufinalu Njujorka čeka ga Aleksandar Zverev, broj četiri na ATP listi, dok se Medvedev u drugom polufinalnom paru sastaje sa Kanađaninom Feliksom Ože-Alijasimom.

