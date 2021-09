NOVAK JOJ JE BIO SVE! ĐOKOVIĆEVA NAVIJAČICA IZVRŠILA SAMOUBISTVO: Zavolela ga je posle jednog poraza

Na Tviter profilu tragično stradale Belgijanke, mogu se videti postovi skoro isključivo posvećeni Novaku Đokoviću.

Mari je pratila svaki njegov korak i kačila o njemu sve moguće detalje.

Nakon poraza od Aleksandra Zvereva u Tokiju, napisala je da joj je srce slomljneo zbog Novaka i da mrzi Olimpijske igre.

„Zašto ovo boli i više nego što bi trebalo? Osećam se depresivno koliko god je to moguće. Tenisenis nekada može biti tako okrutan. Srce mi je slomljeno. Novače, znam da te boli, ali nadam se da ćeš uskoro biti dobro. Uvek je toliko očekivanja i pritiska na tebi, mora da je teško što moraš da se uvek nosiš sa tim. Šaljem ti mnogo ljubavi i pozitivne energije, svi te volimo“, napisala je nekoliko dana posle Novakovog poraza od Zvereva.

Jednom prilikom je objasnila da je postala veliki Novakov navijač nakon poraza u finalu Rolan Garosa od Nadala 2012. godine.

„Sećam se da sam postala tvoj veliki navijač na Rolan Garosu 2012. godine, tada si mi zapao za oko. Sećam se da sam satima tražila sve o tebi na guglu i jutjubu. Od tada moja ljubav i divljenje tebi je samo poraslo. I mogu samo da ti kažem hvala ti na svemu“, napisala je Mari jednom prilikom.

