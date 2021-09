JOŠ JEDNA POBEDA I VEČNOST: Novakov put do KALENDARSKOG SLEMA!

Najbolji teniser sveta Novak Djoković je upisao svih 27 pobeda na grend slem mečevima u 2021, što ga je dovelo na korak od toga da postane prvi igrač koji je osvojio kalendarski grend slem, još od Roda Lejvera davne 1969. godine.

Đoković je pobedio na sedam mečeva na Australijan openu, na sedam na Rolan Garosu i na sedam na Vimbldonu.

Trijumfom nad Nemcem Aleksanderom Zverevim, srpski teniser je stigao do šest pobeda na Otvorenom prvenstvu SAD i sutra će se u finalu boriti protiv Rusa Danila Medvedeva.

Titula u Njujorku donela bi Djokoviću 21. trofej sa najvećih turnira, čime bi na večnoj listi pretekao najveće rivale Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Donosimo detaljan pregled Djokovićevog puta kroz svaki grend slem turnir u sezoni:

AUSTRALIJAN OPEN, Melburn, od 8. do 21. februara: Prvo kolo: Đoković je svoj put do titule u Melburnu počeo pobedom protiv Francuza Žeremija Šardija sa 6:3, 6:1, 6:2. U tom meču on je osvojio 43 od 52 servis poena i još jednom dominirao nad Šardijem. U medjusobnim duelima Djoković vodi sa 14:0 i pobedio je u sva 33 odigrana seta.

Drugo kolo: Đoković je slavio protiv Amerikanca Frensisa Tijafoa sa 6:3, 6:7(3), 7:6(2), 6:3. Na tom meču je upisao 26 as poena.

Treće kolo: Pobeda protiv još jednog Amerikanca, Tejlora Frica sa 7:6(1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2. Meč je bio specifičan iz dva razloga. Prvo, zbog toga što je pauziran u četvrtom setu kako bi se ispraznile tribine zbog novih odredbi države Viktorija u borbi protiv korona virusa. Drugo, što je Đoković povredio trbušni mišić posle nezgodnog pokreta. "Ne znam da li ću uspeti da se oporavim za manje od dva dana", rekao je.

Četvrto kolo: Pobedio je Kanađanina Miloša Raonića sa 7:6(4), 4:6, 6:1, 6:4. "Da je reč o bilo kom drugom turniru osim grend slema, povukao bih se, to je sigurno", rekao je on. Ovo je bila 300. Djokovićeva pobeda u karijeri.

Četvrtfinale: Bio je bolji od Nemca Aleksandera Zvereva sa 6:7(6), 6:2, 6:4, 7:6(6). Đoković je ispustio prvi set i zaostajao 3:0 u trećem i četvrtom. Nakon što je promašio jedan udarac, u besu je polomio reket. "Imam svoje demone sa kojima se moram boriti", rekao je kasnije.

Polufinale: Đoković je pobedio ruskog tenisera Aslana Karaceva sa 6:3, 6:4, 6:2. Srpski teniser je u tom meču realizovao šest od sedam brejk lopti i poboljšao rezultat u polufinalima Australijan opena na 9:0. Karacev je bio kvalifikant koji je postao prvi u Open eri koji je u svom grend slem debiju stigao do polufinala.

Finale: Pobedio je Rusa Danila Medvedeva sa 7:5, 6:2, 6:2 i tako stigao do svoje devete titule na Australijan openu i ukupno 18. grend slema. Djoković je rekao da je taj turnir bio "rolerkoster". "Emotivno, ovo je bio najizazovniji grend slem koji sam igrao, sa svime što se dešavalo - povredama, stvarima van terena, karantinom", rekao je.

ROLAN GAROS, Pariz, od 30. maja do 13. juna:

Prvo kolo: Đoković je bez većih problema savladao Amerikanca Tenisa Sangrena sa 6:2, 6:4, 6:2. Sačuvao je svih šest brejk lopti sa kojima se suočio, upisao 33 vinera i poboljšao svoj rekord u mečevima prvog kola Rolan Garosa na 17:0.

Drugo kolo: Pobedio je Urugvajca Pabla Kuevasa sa 6:3, 6:2, 6:4. "Do sada, dva meča koja sam odigrao, odigrao sam na visokom nivou", rekao je.

Treće kolo: Rival mu je bio Litvanac Rikardas Berankis i Djoković je slavio sa 6:1, 6:4, 6:1 i tako došao do 77. pobede na Rolan Garosu. Bila je to još jedna pobeda Đokovića bez mnogo drame, pošto se nije suočio niti sa jednom brejk loptom.

Četvrto kolo: Italijan Lorenco Muzeti je predao meč pri vodjstvu Djokovića 6:7(7), 6:7(2), 6:1, 6:0, 4:0. Drama je počela. Djoković je ispustio prva dva seta protiv 19-godišnjaka koji je učestvovao na svom prvom grend slem turniru, ali je usledio veliki povratak. Svega jedan izgubljeni gem u naredna tri seta, sedam brejkova i predaja Italijana pri vodjstvu Djokovića od 4:0 u petom setu.

Četvrtfinale: Pobeda protiv Italijana Matea Beretinija sa ; 6:3, 6:2, 6:7(5), 7:5. Djokovića su dva poena delila od pobede u tri seta, ali je posle njegovih neiznedjenih grešaka meč otišao u četvrti set. Usledilo je potom pražnjenje tribina zbog policijskog časa i prekid meča od 20 minuta. "Sve vreme sam bio pod pritiskom", rekao je Djoković.

Polufinale: "Klasik" protiv Španca Rafaela Nadala koji je Djoković dobio sa 3:6, 6:3, 7:6(4), 6:2. Velikom pobedom nad najvećim rivalom u karijeri, prvom na šljaci posle 2016, Djoković je povećao prednost nad Špancem u medjusobnim duelima na 30:28. Bio je to tek treći poraz Nadala na pariskoj šljaci ikada. Djoković je rekao da je ovo bio "jedan od onih mečeva koji se pamte zauvek".

Finale: Đoković je pobedio Grka Stefanosa Cicipasa posle preokreta sa 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 i došao do druge titule u Parizu i 19. iz grend slem kategorije. Drugom titulom na Rolan Garosu, Đoković je postao prvi teniser u Open Eri koji je sva četiri gren slem turnira osvojio barem dva puta. Bila je ovo ujedno i njegova prva pobeda u finalu nekog grend slema nakon što je gubio sa 0:2.

VIMBLDON, London, od 28. juna do 11. jula: Prvo kolo: Đoković je obranu titule na Vimbldonu počeo pobedom protiv Britanca Džeka Drejpera sa 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. Posle 15 neiznedjenih grešaka u prvom setu koji je izgubio, Djoković je do kraja meča napravio ukupno devet.

Drugo kolo: Pobeda protiv Južnoafrikanca Kevina Andersona sa 6:3, 6:3, 6:3. Djoković se u ovom meču nije suočio niti sa jednom brejk loptom i napravio je samo pet neiznudjenih grešaka.

Treće kolo: Slavio je protiv Amerikanca Denisa Kudle sa 6:4, 6:3, 7:6(7). Broj neiznedjenih grešaka Đokovića se na ovom meču popeo na 28, a posle meča je rekao: "Malo sam se isključio".

Četvrto kolo: Đoković se pobedio Čileanca Kristijana Garina sa 6:2, 6:4, 6:2 i bez većih problema je došao do svog 50. grend slem četvrtfinala.

Četvrtfinale: Pobedio je Madjara Martona Fučoviča sa 6:3, 6:4, 6:4 i plasirao se u svoje deseto polufinale Vimbldona.

Polufinale: Srpski teniser je bio bolji od Kanadjanina Denisa Šapovalova sa 7:6(3), 7:5, 7:5. Delovalo je da je Šapovalov u svakom setu bio blizu da ga osvoji, ali nije. Đoković je odbranio svih osam brejk lopti sa kojima su suočio u poslednja dva seta.

Finale: Đoković je pobedio Italijana Matea Beretinija sa 6:7(4), 6:4, 6:4, 6:3 i tako postao šestostruki šampion Vimbldona. On je došao do 20. grend slem titule u karijeri, čime se izjednačio sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom. "Debatu o tome da li sam najbolji svih vremena prepuštam drugima", rekao je Đoković. A, Beretini je ovako remizirao svoje prvo grend slem finale: "Naterao me je da igram loše".

JU ES OPEN, Njujork, od 30. avgusta do 12. septembra: Prvo kolo: Đoković je na startu poslednjeg grend slema u sezoni nadigrao 18-godišnjeg Danca Holgera Vitus Nadskov Runea sa 6:1, 6:7(5), 6:2, 6:1. ; Drugo kolo: Holandjanin Talon Grikspor bio je drugi protivnik srpskom teniseru koji je pobedio sa 6:2, 6:3, 6:2. Jedina prava briga Đokovića na ovom meču bio je gledalac koji je stvarao buku tokom poena. Grikspor je posle meča o igri Đokovića rekao: "On je svuda".

Treće kolo: Đoković je pobedio Japanca Keija Nišikorija sa 6:7(4), 6:3, 6:3, 6:2. Bila je ovo 17. uzastopna pobeda protiv finaliste Ju Es Opena iz 2014.

Četvrto kolo: Prvi teniser sveta se u osmini finala vratio posle seta zaostatka i slavio protiv 20-godišnjeg Amerikanca Džensona Bruksbija sa 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Četvrtfinale: Pobedio je Italijana Matea Beretinija sa 5:7, 6:2, 6:2, 6:3, što mu je donelo prvo polufinale Ju Es Opena posle 2018. godine, ukupno 12. On je zabeležio 224. pobedu nad rivalom iz Top 10, te tako nadmašio rekord koji je do sada držao Rodžer Federer (223). Nakon što je napravio 17 neiznudjenih grešaka u prvom setu, do kraja je upisao ukupno 11. "Najbolja tri seta koja sam odigrao na turniru, sigurno", rekao je Đoković.

Polufinale: Đoković je pobedio Nemca Aleksandera Zvereva sa 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. I u četvrtom meču zaredom Đoković je ispustio prvi set, ali je uspeo da se vrati i pobedi. Meč je bio ispunjen dugim razmenama, a najduža je bila u poslednjem gemu trećeg seta sa čak 53 udarca. Zverev je osvojio taj poen, ali je Đoković osvojio taj gem, taj set i na kraju meč. "Mentalno, on je najbolji igrač koji je ikada igrao ovu igru", rekao je Zverev.

FINALE: Đoković će sutra od 22.00 igrati protiv Rusa Danila Medvedeva. Boriće se kalendarski grend slem i rekordnu 21. titulu sa najvećih turnira.

