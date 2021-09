KAKO SE POSTAJE ŠAMPION? Jelena Đoković pred finale podsetila kako je Novak došao na korak do BESMRTNOSTI!

Novak Đoković u nedelju od 22h protiv Danila Medvedeva igra svoje istorijsko grend slem finale kojim ima priliku da uđe u tenisku večnost.

Njegova supruga Jelena najavila finale na specifičan način

Ona se prisetila svog teksta o Novakom uspehu koji je napisala pre tri godine

Tekst prenosimo u celosti.

"Nakon dugo priželjkivane Gren slem titule, Novak i njegov tim su bili gosti na vimbldonskoj večeri Šampiona u Gidholu u Londonu. Kao pobednik Šampionata u muškoj pojedinačnoj konkurenciji, bio je pozvan da na bini pred bivšim šampionima, legendama, juniorima i članovima kluba da intervju. Njegova 13. Gren slem titula došla je nakon 2 godine problema, 6 meseci odsustva sa takmičenja, operacije lakta i ranih eliminacija na većini turnira koje je igrao.

Nakon mnogo šaljivih pitanja i osvrtanja na Novakov put do trijumfalnog postolja usledilo je i pitanje koje umnogome može da bude korisno svima koji imaju za cilj da dostignu te šampionske visine. Kako postati šampion? Kako da nastaviš da nižeš šampionske rezultate i nakon juniorskih dana?

U publici su sedeli mnogi juniorski pobednici i vrlo radoznalo su gledali u Novaka i isčekivali njegov odgovor:

Verujte u sebe i uvek se setite zašto ste izabrali da igrate tenis. Kada se na putu pojavi previše izazova i počnete da sumnjate u sebe, setite se ljubavi i strasti koje su vas pokrenule da se bavite baš ovim sportom.

Znati svoje “ZAŠTO” i čuvati ga blizu srca je veoma jednostavan i moćan savet. Kada u svim izazovima s kojima se susretnete ostanete dosledni svojim vrednostima i verovanjima, onda će vas svaki put voditi do uspeha. Porašćete, naučićete, pašćete, uspećete – ali vaše autentično JA biće urezano u sve što radite.

Baš kao što svako od nas ima jedinstvene otiske prstiju, tako svako od nas ima i svoj sistem vrednosti koji nosi kroz ceo život. To nas čini Originalom.

Geri Keler, autor mnogih bestselera, nedavno je na jednom od podkastova koje slušam naveo jedan vrlo snažan citat:

Uspeh je ništa drugo do ići iz neuspeha u neuspeh bez odustajanja.

To je tako istinito.

Tajna formula uspeha

Novak ne dozvoljava apsolutno nikome da nametne granice njegovim sposobnostima, jer ne želi da ga sputavaju. Veruje u konstantan rast i usavršavanje i ne dopušta da mu uspeh dođe slučajno. On je taj koji ga juri. Kada osvoji jedan vrh, traži sledeći na koji bi se popeo. Čuje i poštuje mišljenja drugih ljudi, ali ne dozvoljava da ga ona odredjuju. On je potpuno svoj i autentičan i u pobedi i u porazu.

Čak i kada je bio najbolji na svetu, uvek je bio otvoren da proba nove stvari, da istražuje i inovira, a verovatno je zbog toga postao otporan na osude i nerazumevanje. Njegova koža je kao snažni oklop koji ga čuva od takvih olujnih uticaja.

Svakog dana mu se desi neki neuspeh. Kada počne da sumnja u sebe i gubi veru, njegov najveći oslonac i podrška u vraćanju na pravi put je ono što mnogi od nas često ni ne prepoznaju kao važno.

Tajna prevazilaženja svakog izazova u životu su dobre navike i dnevne rutine. Kada lutate i stvari postanu suviše komplikovane… vratite se svojim osnovnim rutinama, onim koje su vas i dovele do uspeha. Novak je jako dobar i istrajan u svojim rutinama.

Ako želite da dostignete nivo majstorstva u nečemu, to zahteva da ponavljate hiljade i hiljade puta istu stvar dok ona ne postane deo vas.

Brus Li je rekao:

Ne bojim se čoveka koji je trenirao 10.000 udaraca jednom, već se bojim čoveka koji je jedan udarac trenirao 10.000 puta.

Meni se čini da je ovo najbolji opis uspeha, najkonkretniji. Mi pokušavamo da ga zakomplikujemo i učinimo nedostižnim. Prava je istina je da je uspeh samo ponavljanje osnovnih koraka dok ne postanu majstorstvo.

Novak apsolutno svako jutro započinje svojim rutinskim stvarima koje ja ukratko zovem – rituali. Oni su temelj njegovog dana i energija za taj dan.

Spavanje odredjeni broj sati, molitve, disanje, istezanje, unos vode, hrana, porodično vreme – ništa od toga ne preskače. To je njegovo gorivo i energija koju koristi da ispuni svoje ciljeve i ostane dosledan svojoj svrsi.

I da, naravno da udara forhend i bekhend svaki dan. Nebrojeni treninzi, različiti uglovi, različite podloge, različiti protivnici. Trening je svaki dan bez obzira na to gde se nalazi ili kakvo je vreme napolju. Svaka prilika je odlična prilika za rast. Svaki trening je posvećen usavršavanju njegovih osnovnih udaraca, jer učenje ne prestaje kada savladamo osnove

Mi ne prestajemo da čitamo onda kada savladamo tehnike čitanja. To je samo početak i osnova za sve ostale lične nadogradnje. Što bolje i brže čitamo, to ćemo više gradiva moći da predjemo. A za to je potrebna vežba svaki dan. Učenje ne prestaje sa dobijanjem fakultetske diplome. To je osnova i početak za dalje.

Nije dovoljno imati znanje, moramo da ga primenimo. Nije dovoljno želeti nešto, moramo da radimo

BRUS LI

Kako otkriti svoju svrhu?

Da li radite ono što radite da bi ste uradili najbolje što vi možete, ili to radite da bi ste uradili najbolje što je iko ikada uspeo da uradi?

GERI KELER

Ukoliko želite da budete uspešni u bilo čemu, morate da budete vrlo precizni kada definišete svrhu svog života. Svrha je ono što svaku prepreku/izazov čini dostižno/im.

Novak nije samo trenirao više. Trenirao je pametnije. Oporavljao se pametnije. Strpljivo je gradio svoje samopouzdanje kroz jačanje svog karaktera. Kada god je bilo najteže, njegova vera u sebe i svoju svrhu mu je bila oslonac. i podsetnik zbog čega je tu. Zbog čega će izdržati i najteže i najbolnije udarce.

Novak je prvenstveno jako zahvalan za svoj život. Znam da to u njegovom slučaju može da zvuči kao kliše. Pitaćete se, zbog čega Novak Djoković ne bi bio zahvalan?! Medjutim, ne mislim na tu vrstu materijalne zahvalnosti. Njegova zahvalnost prevazilazi trenutne okolnosti i povoljnosti. Ona ne prestaje onog trenutka kada stvari krenu nizbrdo. A verujte mi, njemu se to dešava svakog dana i to na jednoj poprilično javnoj pozornici gde svako voli da naglasi bezbroj puta koliko je grešaka jedan Nole napravio. Vrlo je svestan da su ti trenutci oni koji mu pomažu da napreduje i zbog toga svaki dan započinje i završava sa zahvalnošću.

Naravno, mesto gde on najviše i najbolnije uči sve životne lekcije je teniski teren. Njegovo telo i um su njegov alat i on beskrajno puno energije i vremena ulaže u jačanje istih kako bi mu dali najbolju moguću šansu da ono što voli najviše (tenis), uradi najbolje.

On uvek zna svoje ZAŠTO. I zbog toga ni pet sati neprekidne igre ne mogu da ga spreče u samoostvarivanju.

Često su me pitali zašto ne idem na sve njegove mečeve i ne gledam sve njegove igre. Jednostavan odgovor je – svrha. Ja imam svoju svrhu i ponekad kada nisam na tribinama da gledam njegove meče sam mnogo doslednija toj svojoj svrsi. Svi moramo da podnesemo neke žrtve tokom puta. Ali ono što sve čini podnošljivijim je kada znaš da to radiš za dobrobit porodice.

I ne, tvoju svrhu ne biraju drugi. Ne može niko drugi da ti je nametne. Tačnije, može, i to se jako često dešava svuda oko nas, ali to nije put ka uspehu i sreći. Preporučujem vam da pročitate knjigu Broni Ver “Pet najvećih žaljenja” i razumećete zbog čega to kažem. Broni je dosta vremena provela pričajući sa starim ljudima pred kraj njihovog života želeći da otkrije šta je to što za čime žale, što bi želeli da su znali ranije. Zbir tih mudrosti je predstavila u svojoj knjizi a jedna od najčešćih žali umirućih je:

Voleo bih da sam imao hrabrosti da živim kako sam ja želeo, a ne kako su drugi očekivali od mene.

Znam da je sve ovo mnogo lakše reći nego učiniti. Svako definiše uspeh drugačije a nagrada, trofej ili novac nisu nužno njegovi pokazatelji. Različite životne okolnosti, iskustva i okruženje u kome živimo (ili smo odrastali) i te kako utiče na naše ciljeve u životu. Naše ambicije i želje se razlikuju. Vi najbolje znate šta je za vas merilo uspeha: zdravlje, sreća, ljubav, porodica, deca, bogatstvo, slava, posao, prijatelji, od svega po malo…

Koji god put da izaberete, evo ga jedan mali podsetnik koji vam može poslužiti da pojednostavite svoj put do uspeha:

znajte uvek KO ste

znajte uvek svoje vrednosti

uvek znajte svrhu svega sto radite

ne postoje granice vaših mogućnosti

oslobodite se svega što vam odvlači pažnju od vaše svrhe i cilja

vi ste ti koji definišete sebe

kada počnete da lutate i sumnjate, vratite se vašim početcima i ljubavi i strasti zbog koje ste se odlučili na taj put

ostanite dosledni svojim vrednostima i verovanjima

držite se svoje dobre, pozitivne rutine“, zaključila je Jelena.

Autor: