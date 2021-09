ULAZNICE ZA NOVAKOV MEČ DOSTIGLE ASTRONOMSKU CENU! Ulaz na finale za istoriju košta pravo malo bogatstvo!

Taj meč ima veliki ulog za Novaka Đokovića, ali i za celokupni tenis, pa je interesovanje dostiglo neslućene granice.

Ukoliko želite da budete pored terena na kome Novak ispisuje istoriju morate da platite čak 10.000 dolara! Ali ni to nije konačna cena, pošto se moraju dodati još neki troškovi.

Want to see Djokovic potentially create history Sunday courtside?



All it will cost you is $10,000. pic.twitter.com/419kIzlU7Q