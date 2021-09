NOVAK U SUZAMA ZAVRŠIO FINALE US OPEN-a! Medvedev savladao NAJBOLJEG! Đoković propustio ISTORIJSKU ŠANSU da osvoji KALENDARSKI SLEM

Najbolji teniser sveta Novak Đoković poražen je u finalu US opena od Danila Medvedeva sa 3:0 (6:4, 6:4, 6:4).

Ovim porazom Đoković je propustio šansu da osvoji 21. Grend slem titulu i karijeri i time se odvoji od Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Ujedno, Đoković je propustio šansu da postane prvi igrač koji je posle 52 godine osvojio kalendarski slem.

Rus Danil Medvedev je ovom pobedom stigao do svoje prve titule na turnirima iz Grend slem serije.

Da se po jutru dan poznaje, potvrdio je i ovaj meč. Medvedev je već u prvom gemu napravio brejk i potom ljubomorno čuvao prednost do kraja seta. Na kraju ga je dobio sa 6:4.

TREĆI SET:

4:5 - Sada je Novak u naletu, uzeo je treći uzastopni gem. Da li ima nade?

3:5 - Prvi brejk Đokovića u meču! Medvedev je propustio meč loptu!

2:5 - Đoković je produžio ovaj meč.

1:5 - Nepogrešiv je Danil Medvedev, nema mane u ovom meču.

1:4 - Novak je sa nulom osvojio prvi gem u trećem setu.

0:4 - Lagan gem za Medvedeva i potvrda duplog brejka.

0:3 - Još jedan brejk Medvedeva. Đoković je propustio gem loptu, a zatim je Medvedev iskoristio prvu brejk šansu.

0:2 - Đoković je ponovo bio blizu da ugrozi servis Medvedeva, ali je i ovog puta stao na 40:40. Rus je potvrdio brejk.

0:1 - Medevedev ponovo u prvom gemu seta pravi brejk. Isto kao u prvom setu. Novak je dobro počeo, osvojio prva dva poena, međutim naredna četiri odlaze na konto Rusa. Medvedev treći put u meču oduzima servis Đokoviću.

DRUGI SET:

4:6 - Gotov je i drugi set. Šteta. Medvedev je lako stigao do 40:0, potom je Novak uzvratio sa dva poena, ali zatim i pogrešio. Rus ima dva seta prednosti posle 90 minuta igre.

4:5 - Sa dva vinera Novak je lakše stigao do gema. U narednom Medvedev servira za drugi set.

3:5 - Neverovatno je šta Medvedev stiže na ovom meču. Tri vezana vinera za gem bez izgubljenog poena.

3:4 - Novak je izgubio prva dva poena, a zatim vezao četiri i tako zaustavio mini seriju Medvedeva. Đoković ima 0/5 brejk lopte, trebalo da počne da ih koristi ukoliko želi da ostane u ovom setu.

2:4 - Medvedev je bez izgubljenog poena potvrdio brejk.

2:2 - Šteta, prava šteta. Novak je imao dve brejk prilike, ali ih nije iskoristio. Na kraju gema je polomio reket.

2:1 - Težak gem za Đokovića, suočio se sa brejk loptom, ali je reagovao na pravi način. Prvo servis vinerom, zatim i asom. Đoković je upisao peti as i 15. viner u meču.

1:1 - Ne, ne, ne. Đoković je imao tri vezane brejk prilike, praktično je digao ceo stadion na noge, ali je Medvedev volšebno uspeo da se vrati u gem i osvoji ga sa pet vezanih poena. Rus je i ovog puta upisao dva asa, ima ih deset u meču.

1:0 - Đoković prvi put vodi u finalu. Ako je nešto dobro u Novakovoj igri, onda je to podatak da je osvojio devet poena u deset izlazaka na mrežu. Ovaj gem je rešio sa nulom, uz dva vinera.

PRVI SET:

4:5 - Dva nova vinera Novaka. Najbitnije je da je Novak odbranio svoj servis, pa će imati još samo jednu šansu da spase prvi set. Đoković ima deset vinera, jedan manje u odnosu na rivala. Ima i deset neiznuđenih grešaka, četiri više u odnosu na rivala.

3:5 - Servis mašina je Medvedev u prvom setu. Nova dva asa i viner za gem bez izgubljenog poena. Već šest asova ima Rus.

3:4 - Odličan servis gem za Novaka. Stigao je do osmog vinera u meču i smanjio rezultat. Ali, ima brejk zaostatka i ima problema na servis Medvedeva.

2:4 - Medvedev je do sada izgubio samo dva poena u svojim servis gemovima. I ovog puta samo jedan.

2:3 - Uzvraća Novak perfektnim gemom, upisao je nova dva as servisa. Obojica imaju po četiri asa.

1:3 - Dva asa i dva vinera za perfektan gem Medvedeva.

1:2 - Đoković je sa dva asa osvojio prvi gem u meču. Pri tom je spasao dve vezane brejk lopte Medvedeva. Novak ima čak osam neiznuđenih grešaka u prva tri gema, Rus samo dva. U vinerima je 5-3 za Novaka.

0:2 - Medvedev je potvrdio brejk. Sa dva asa i vinerom je stigao do tri gem lopte, a drugu pretvorio u gem.

0:1 - Brejk Medvedeva već u prvom gemu. Đoković je imao komotnih 40:15, ali je zatim napravio četiri neiznuđene greške i izgubio servis.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković rekao je da će predstojeće finale Otvorenog prvenstva SAD tretirati kao da mu je poslednji meč u karijeri.

Novak Djokovic is one match away from the Calendar Grand Slam. pic.twitter.com/KJsGQ1SzXG — US Open Tennis (@usopen) 12. септембар 2021.

Istorijski meč Novaka Đokovića prati nekoliko miliona ljudi širom sveta, a u publici našle su se i mnoge poznate ličnosti, kako iz sveta glume, tako i drugih branši.

Na tribinama su uslikani Bred Pit, Bredli Kuper, kao i Alek Boldvin.

"Daću i srce i telo i glavu, sve ću uložiti u taj meč. Tretiraću ga kao da je poslednji u mojoj karijeri", rekao je Đoković posle pobede u polufinalu.

Prvi teniser sveta je u polufinalu US Opena, posle velike borbe, pobedio Nemca Aleksandera Zvereva sa 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 i u finalu će igrati protiv Rusa Danila Medvedeva.

"Najbolja atmosfera od početka turnira na ovako fantastičnom stadionu, hvala svima. Ovo su trenuci za koje živimo", rekao je Đoković.

"Aleksander je veliki šampion, neko kome se divim i na terenu i van terena. On je jedan od mojih najboljih prijatelja. Znao sam pre izlaska na teren da će ovo biti velika bitka. Nadam se da ste uživali i osetili našu energiju", naveo je srpski teniser.

Đokovića sada samo jedna pobeda deli od kalendarskog grend slema i rekordne 21. titule sa najvećih turnira.

On je, takođe, stigao i do devetog finala US Opena, čime je pretekao Pita Samprasa i Ivana Lendla.

Autor: