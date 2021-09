ODBOJKAŠI U BORBI ZA FINALE! Srbija protiv ITALIJE večeras igra za novu MEDALJU!

Odbojkaši Srbije večeras od 21 čas igraju polufinale Evropskog prvenstva protiv Italije.

Stigli smo do samog kraja odbojkaškog puta u Poljskoj i Češkoj! Nakon dve nedelje vrhunske odbojke, četiri najbolje ekipe stigle su do same završnice i više izrazitih favorita nema!

Odbojkaši Srbije će večeras od 21 čas u Katovicama koplja ukrstiti sa Italijanima u nameri da se domognu novog finala, medalje, ali i nastavak pohoda ka odbrani trona u Evropi.

Italijani su pored Poljaka jedina neporažena ekipa u dosadašnjem delu turnira i blagi su favoriti pred meč sa Srbijom. Ipak, okršaju Azura i Orlova uvek su bili neizvesni.

Poslednji meč pripao je četi Slobodana Kovača i to u maju ove godine, dok su Italijani bili bolji dva puta pre toga. Zanimljivo, odbojkaši su poslednji meč na Evropskom prvenstvu protiv Italije igrali pre tačno 10 godina kada su slavili sa 3:1.

Srbija: Okolić, Kovačević, Petrić, Peković, Krsmanović, Ivović, Jovović, Perić, Atanasijević, Luburić, Majstorović, Podraščanin, Lisinac, Todorović

Italija: Đaneli, Balaso, Galasi, Sbertoli, Romano, Ancani, Mičileto, Lavia, Pičineli, Riči, Pinali, Kortesia, Resine, Botolo