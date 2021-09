KRUZERAŠ ZADUŽIO NOVU OPREMU KLUBA S MARAKANE: Džaja i Terza uručili Zvezdin dres Veljku!

Ražnatović je danas i zvanično registrovan za crveno-bele, priliku za dokazivanje imaće već od srede na Državnom prvenstvu u Šapcu.

Veljko Ražnatović (24), najbolji srpski kruzeraš, danas je zadužio novu opremu svog novog kluba - Crvene zvezde. I to ni manje ni više nego iz ruku legende sa Marakane - Dragana Džajića, koji je u društvu direktora Zvezdana Terzića došao da pozdravi momke iz bokserske sekcije najtrofejnijeg srpskog kluba i tako im pruži podršku u ostvarivanju šampionskih ambicija.

Posle titule koju je osvojio sa BK Sombor, Ražnatović ne krije da je željan dokazivanja i u novoj sredini. Na mini svečanosti u prostorijama na Marakani Zlatko Došljak, sportski direktor Zvezde, talentovanom srpskom bokseru je pored opreme uručio i registracionu knjižicu za aktuelnu sezonu Regionalne lige i Superligu Srbije koja sledi. Priliku za dokazivanje u novom dresu sa Zvezdinim grbom na grudima Veljko će imati već na Državnom prvenstvu za seniore, koje je na programu u Šapcu od 22. do 26. septembra u sportskoj sali Ekonomske škole.

- Sada kada sam i zvanično deo crveno-bele porodice, znam šta mi je činiti i kakva je obaveza svih nas koji nosimo dres simbola srpstva, Crvene zvezde - izjavio je Ražnatović, koji se upravo vratio sa Zlatibora gde je pod budnim okom selektora Milana Piperskog zajedno sa svojim saborcima iz reprezentacije odradio i drugi krug priprema za SP.

Ništa manje ponosan nije bio ni Došljak, bivši kapiten crveno-belih. Ko, ako ne on, zna šta znači trenutak kada vam dodele opremu sa Zvezdinim grbom.

- Tačno znam kako se Veljko sada oseća, koliko je srećan. Veliki teret i obaveza je Zvezdin grb, ali i najveća čast za jednog sportistu. Mi u njega ne sumnjamo, znamo da smo napravili pravi potez kada smo ga doveli na Marakanu. Zajedno ćemo napraviti, verujem, velike rezultate. Momci u ringu rade svoj posao perfektno, a mi iz uprave se trudimo da ih u svemu ispratimo. Samo tako možemo do cilja, a to su titule u svim takmičenjima gde smo prisutni. Takođe, pozvao bih zainteresovanu decu da se priključe našoj besplatnoj školi boksa svakog radnog dana od 18.15 do 19 sati na Marakani u BK Crvena zvezda - poručuje Došljak.