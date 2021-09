ZAUZEO TREĆE MESTO U OBE KONKURENCIJE: Nemanja Neca Jovanović overio BRONZU za CEZ i SSC

Nemanja Neca Jovanović na finalnoj trci održanoj u Ptuju (Slovenija) trećeg vikenda septembra, koja je bodovana za Centralnoevropksu zonu (CEZ) i Sportstil kup (SSC), uspeo je da se domogne trećega mesta u obe konkurencije.

Uspeh je veći ako se u obzir uzme činjenica da je Jovanoviću ovo premijerna sezona na „velikoj“ šasiji, tačnije u konkurenciji juniora, jer je prethodnih godina vozio u mini kategoriji.

Pomenuta staza iziskuje ozbiljne psihofizičke pripreme, ako se puca na podijum, drugim rečima da se osvoji pehar za prvo mesto. Nemanja Jovanović je doputovao ranije u Ptuj taman koliko je bilo potrebno da se ispoštuje procedura tehničkog prijema i verifikacije za trku. Bez treninga i pomenutih priprema posle tri nedeljne trke Jovanović je završio kao deveti za CEZ, odnosno šesti za SSC.

– Posle takmičarskog vikenda u Sloveniji mogu reći da smo ispunili zacrtani cilj za ovu sezonu, a to je treće mesto u konkurenciji juniora za CEZ i SSC. Završiti trkačku godinu u prva tri smatram uspehom, posebno ako se uzme u obzir da mi je ovo prva godina na velikoj šasiji i naravno sa novom konkurencijom, drugim rečima mogu biti zadovoljan. Ovo svakako nije kraj sezone za nas, jer će već „izleteti“ još koje takmičenje do kraja trkačke godine. Do tada ćemo lagano početi da pravimo planove za narednu sezonu. Verujem da nećemo menjati šampionata, već ćemo ići na barem jedan stepenik više, odnosno zašto ne i dva, praktično do maksimuma – rekao je Nemanja Neca Jovanović.

