MILAN JOLOVIĆ O ŽESTOKIM NAPADIMA: Ponosan sam na prijateljstvo sa Novakom Đokovićem - NAPADAJU NAS ONI KOJI MRZE SRBE!

Nole je došao u naš hotel da vidi moju suprugu Snežanu, naravno da sam seo sa njim, popio kafu i čaj, kao svaki domaćin, otkriva bivši ratni komandant "Vukova sa Drine".

Milan Jolović, ratni komandant "Vukova sa Drine" i 72. specijalne brigade Vojske Jugoslavije, smatra da mediji u BIH vode zluradu kampanju protiv Novaka Đokovića.

Jedan od najčasnijih srpskih oficira tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije nije osumnjičen ni za jedan ratni zločin, a za Kurir otkriva razloge hajke na najboljeg tenisera na svetu.

- Ti što vrše kampanju znaju da nemam mrlju! Pokušavali su da me procesuiraju, ali nije išlo. Bio sam korektan oficir, radio sam sve po Ženevskoj konvenciji. To znaju borci sa muslimanske strane - rekao je Milan Jolović i dodao:

Milan Jolović zvani Legenda nikada nije optužen a kamoli osuđivan za bilo kakve ratne zločine. Da je sreće pa da je u ratu na obe strane bilo više ljudi poput Milana koji se junački borio braneći samo svoje i nikada ne napadajući ništa tuđe. Aman, prestanite više da lažete. 🙏 https://t.co/4xfNSrJ39g — Kopre Nedri (@Borivoje3765971) 20. септембар 2021.

- Novaka napadaju oni koji ga ne vole! On je došao kod nas zbog lepog objekta i Snežane Pajkić, moje supruge, koja kao i on ide u piramide kod Visokog. Ja sam se zatekao u našem hotelu, seo sam sa Novakom, popio čaj i kafu, kao svaki domaćin. Kada čitate komentare običnih ljudi ispod tih vesti, Srba i Bošnjaka, vidi se da se to svodi na hajku pojedinih portala i njihovih vlasnika. Oni jednostavno ne vole bilo šta što je srpsko, ni mene, ni Novaka!

Milan Jolović izrazio je podršku Novaku Đokoviću i žal što se našao kao meta neodgovornih ljudi.

- Lično, mislim da je Novak megazvezda i da se on ne obazire na sve to i da je navikao na napade. Kazaću vam jednu narodnu poslovicu, iz naših krajeva. Odlika velikih ljudi je da se spuste na grane onih koji to nisu. E, to je Novak Đoković! Zato je on veliki čovek i po tome kako se ponaša. Gledao sam kako su mu prilazili ljudi, da bi se slikali sa njim, uzeli autogram, popričali... Nijednog nije odbio. Za svakog je našao vremena. Tu je veličina Novakova.

Milan Jolović podseća da živi na Romaniji, sa suprugom Snežanom i da su u njegovim objektima dragi gosti i Srbi i Bošnjaci.

- Na interenetu se mogu naći izjave bošnjačkih oficira koji o meni kažu da sam bio viteški komandant. Njihovi obični vojnici i oficiri mene respektuju i cene. O novinarima, političarima i vlasnicima portala koji pokušavaju na osnovu senzacionalnih vesti da steknu pažnju i popularnost, ne treba trošiti reči. Meni bi bilo žao da Novak ima neke posledice, ali on se ne obazire na ovakve stvari. Najveća čast u životu koju sam imao je što sam poznavao srpskog junaka Ratka Mladića i što sam sedeo sa Novakom Đokovićem - zaključio je Milan Jolović.

