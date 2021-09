ZATAŠKANA ISTINA? Pre 2 godine devojka Aleksandra Zvereva pokušala da oduzme život tokom turnira

I dok se očekivalo da učešće nekih od najboljih tenisera sveta privuku pažnju, oni su u senci skandala koji se desio tokom ovog turnira pre dve godine. Te 2019. godine Ruskinja Olja Šaripova je pokušala sebi da oduzme život, pošto je prethodno optužila Aleksandera Zvereva za psihičko i fizičko zlostavljanje.

Ruskinja je navela da se na pomenutom turniru koji je tada odigran u Ženevi, zaključala u sobu dok Saša nije bio tu, a zatim ubrizgala insulin u sebe, iako nije bila dijabetičar. Postojala je opasnost da Olja padne u hipoglikemičnu komu ili nešto gore od toga, pa je Zverev uspeo na vreme da potraži pomoć nekog od zvaničnih lekara Lejver kupa koji joj je dao tablete kako bi zaustavio dejstvo insulina.

Here is the @Slate investigation on the accusations of abuse against Alexander Zverev, some of which his ex-girlfriend Olga Sharypova said happened during 2019 Laver Cup in Geneva. (Zverev has offered repeated blanket denials to all this.)https://t.co/JfeLBeQ9gY