'ON JE NADČOVEK!' Bivša Grend slem šampionka veruje u Đokovića: Izgubio je finale US Opena zbog pritiska

Ona ističe da bi Novak lako mogao do makar još tri Grend slem titule.

Bivša osvajačica Vimbldona Marion Bartoli veruje da je Novak Đoković zbog pritiska izgubio finale US Opena od Danila Medvedeva i da se takva stvar desila i Sereni Vilijams.

- Bilo je očigledno da je poraz usledio samo zbog pritiska. Isto se desilo Sereni Vilijams, kad je izgubila od Roberte Vinči, što niko nije očekivao. Doduše, to je bilo u polufinalu - rekla je Bartoli, prisećajući se 2015. godine i senzacionalnog sve-italijanskog finala u NJujorku kad je Roberta Vinči ipak stala u finalu gde je bolja od nje bila zemljakinja Flavija Peneta - kazala je Bartoli.

- Novak je to i sam rekao posle meča, priznavši da se osećao kao da nema noge u finalu. Nije to bio onaj Đoković koga smo navikli da gledamo, koliko god da je nadčovek, u nekom trenutku je previše pritiska, čak i za nekog poput njega. Mislim da će teško stići do nove prilike za kalendarski slem, ali verujem da će stići do brojke od 23 Grend slema ukupno - zaključila je Bartoli.

