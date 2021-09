NOVAČE, PRIČAJ U SVOJE IME! FEDERER ODGOVORIO ĐOKOVIĆU: Ne zna šta je sa Rafom i sa mnom, srušiće i njega jednog dana!

Rodžer Federer odgovorio je na Novakove reči koje su prethodnih meseci bile i te kako aktuelne.

Rodžer Federer je proslavio 40. rođendan, Rafael Nadal ima punih 35 godina, a ne zaostaje mnogo ni Novak Đoković sa 34, iako je golim okom vidljivo da je daleko najvitalniji od "velike trojke".

Zbog toga mu se daju i najveće šanse da postane rekorder po broju grend slem titula, što je već propustio na US Openu kada ga je pobedio teniser "novog talasa" Danil Medvedev. Ipak, Đoković je rekao da niko od "velike trojke" neće odustati od rekorda, što je stiglo i do Rodžera Federera.

"Vidite, očito je (Novak Đoković prim. aut.) govorio u svoje ime. Pun je adrenalina kada govori o tome i ne zna u kakvom smo stanju Rafael Nadal ili ja.Ali ne misli ništa loše, to je takođe evidentno", počeo je Rodžer Federer koji kao da se polako miri sa time da će ostati bez rekorda.

"Godina mu je bila fenomenalna i zanimljivo će biti da vidimo kako će se nastaviti karijere nas trojice. Zapanjujuće je što sva trojica imamo po 20 grend slemova. Vau! Kad sam ja napredovao i uzdizao se, rekord je bio 12, a onda je Pit Sampras došao do 14. Nadmašio sam ga 2009. izjednačio u Parizu i prevazišao u Londonu. To je za mene bio ogroman trenutak. Ali sada drugi igrači imaju drugačije perspektive. Naravno, svi hoćemo da pobeđujemo više jer to je želja kad ste na ovom nivou. Ali, četvrtfinale Vimbldona sada možda nije bilo dovoljno dobro za mene, ali znate, put je bio težak i perspektiva mi je malo drugačija", dodao je Federer u istom intervjuu.

Zanimljivo, Federer nije isključiv poput mnogih koji veruju da se neće pojaviti nikada više "velika trojka", štaviše švajcarski teniser veruje da će tenis biti strašan i posle njih.

"Mislim da može. Danas, a nije da nešto oduzimam Rafi, Novaku ili sebi, je lakše dominirati na različitim podlogama. Nekada, imali smo tri turnira na travi, ali su razlike bile manje. Imam utisak da je bilo ‘šljakaša’, onih koji su igrali prevashodno na betonu, ali ne toliko svestranih koji su mogli na svim podlogama. Borg je to radio, ali su stvari bile drugačije. Igrači nisu jurili jedan Slem za drugim i rekord za rekordom kao danas. Danas je ta strategija deo vaše karijere. Tako da - da, verujem da će neki novi neverovatni igrač oboriti naš rekord od 20 grend slem titula, ali ne preko noći, svakako", zaključio je Federer.

