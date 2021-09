NOVAK OSTAJE BEZ PRVOG MESTA? ATP mu prekida rekordni niz ZBOG OVOGA!

Novak Đoković OSTAJE BEZ PRVOG MESTA 1. novembra!? ATP mu prekida rekordni niz ZBOG BIROKRATIJE, pa ga vraćaju na tron sedam dana kasnije. Dok se najbolji teniser sveta Novak Đoković odmara posle napornog perioda u dugačkoj sezoni, mnogi su mu već izračunali kada bi to mogao da ostane bez trona na ATP listi.

Nema sumnje da je najbolji na sve tu svakodnevna tema svih mogućih statističara, naročito kada se uzme u obzir da je daleko najbolji igrač kada je reč o najviše nedelja provedenih na broju jedan (ove sedmice započeo 340. nedelju na prvom mestu).

Međutim, tu dolazimo do jedne bitne stvari: da nije bilo promene ATP pravila i takozvanog „zamrzavanja“ liste, ali i promene sistema bodova, Srbin bi imao 22 sedmice više na vrhu!

Sa druge strane, Novak bi mogao da prekine niz nedelja na prvom mesto iako on traje od 3. februara 2020. godine na vrhu ATP liste. Kako?

Pa brojna promena pravila i pokušavanje teniske organizacije da se snađe u doba pandemije korona virusa dovelo je do potpuno sulude situacije u kojoj bi se Novak našao.

Naime, Novak bi u slučaju da ne odigra nijedan turnir do 1. novembra ove godine, mogao da da izgubi prvo mesto na svetu.

To znači da bi Đoković morao da sada proglasi kraj sezone, iako je već odustao od Indijana Velsa. Tu se javlja problem, jer u slučaju da Srbin od 4. do 17. oktobra ne sakupi nijedan bod u Americi (a očigledno neće pošto neće učestvovati na pomenutom turniru), a sa druge strane njegov trenutno najveći rival Medvedev nastavi niz odličan rezultata, tada bi moglo da dođe do detronizacije.

1🇷🇸Djokovic 10,060

2🇷🇺Medvedev 9,025

3🇩🇪Zverev 6,395

4🇬🇷Tsitsipas 6,390

5🇪🇸Nadal 5,745

6🇷🇺Rublev 5,500

7🇮🇹Berrettini 4,055

8🇮🇹Sinner 2,935

9🇵🇱Hurkacz 2,855

10🇳🇴Ruud 2,775



This would be Novak's 362nd week as #1, if rules had not been changed. — 🦋 Yolita🐊 (@Yolitatennis) 27. септембар 2021.

Ali, i da do toga dođe, Novak ne bi bio na prvom mestu samo sedam dana, tačnije od 1. do 8. novembra 2021. godine. Kako je to po moguće?

Đoković će izgubiti 1.000 bodova zbog osvajanja turnira u Parizu 2019. godine, a tek sedam dana kasnije će i Medvedev ostati bez istog broja poena zbog osvojenog turnira prošle godine. Takođe, treba napomenuti da su se ranije ovakvi "problemi" često u međuvremenu ispravljali, pa postoji mogućnost da se datum oduzimanja bodova izjednači.

Da sve bude još komplikovanije, ako bi se desilo da Novak ponovo bude prvi od 8. novembra usledile bi još dve stvari. Prvo, pošto će Đoković kao prvoplasirani na planeti dočekati Završni turnir u Torinu, za koji se i dalje očekuje da će igrati, moraće da svojim rezultatima na kraju sačuva mesto u vrhu ATP liste, jer mu to nije garantovano na kraju godine.

Naravno, to povlači i pitanje koje turnire će Novak igrati, sudeći prema tome da je otkazao učešće na Indijan Velsu i na turniru u Beču.