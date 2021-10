POJAVILE SE NOVE TEORIJE: FOTOGRAFIJA iz Njujorka ipak NIJE dokaz da se vakcinisao - evo šta je u pitanju!

Posle objavljivanja njegove fotografije iz Njujorka , ponovo se povela tema o vakcinaciji.

Tema vakcinacije je vraćena u centar pažnje teniske javnosti zbog naredne takmičarske godine i predstojećeg grend slema u Njujorku.

Danima se već spekuliše o tome da je država Viktorija u kojoj se održava Australijan open uvela obaveznu vakcinaciju, što bi moglo da spreči učešće Novaka Đokovića na turniru gde je osvojio devet trofeja.

Međutim, na Tviteru je jedan korisnik izneo zapažanje u kojem se navodi da je srpski as možda vakcinisan, što je izazvalo pravu buru u zapadnoj javnosti.

Pojavila se fotografija koja ukazuje da je Novak posetio muzički festival u Central Parku odnosno u Njujorku gde je srpski teniser boravio tokom nedavnog US opena.

Ključ u celoj priči je da su posetioci tog festivala morali da imaju potvrdu o vakcinaciji.

Ipak, postoji šansa da Đoković nije vakcinisan jer nije fotografisan na koncertu već samo uoči jednog od nastupa, navodi se da je Novak mogao da šeta Central Parkom i samo prođe kroz mesto na kom se održavao festival.

Who’s playing at SummerStage in Central Park? Novak Djokovic next set? @DjokerNole @SummerStage @CentralParkNYC pic.twitter.com/kON93kJF1S