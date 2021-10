ČOVEK OD ČELIKA! Spavao sa 2 hiljade žena, imao 12 moždanih i 6 srčanih udara, a završio je i u komi: Danas čuveni sportista mlati protivnike u ringu!

Nakon što je jedva ostao živ, dvostruki NBA šampion je u 41. godini stavio bokserske rukavice i uspešno započeo karijeru u ringu.

Odom je u junu u "Selebriti boks meču" nokautirao pevača Arona Kartera u prvoj rundi, a sada je bio bolji od glumca i producenta Ohanija Nou, inače bivšeg muža poznate pevačice Dženifer Lopez.

Glumac nije imao šanse protiv bivšeg košarkaša, koji je 20-ak centimetara viši i 20-ak kilograma teži od njega.

Nesrećni Noa je imao samo nedelju dana da se spremi za borbu, jer je Lamarov protivnik trebalo da bude Ridik Bouvi, bivši šampion u boksu.

