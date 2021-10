FEDERER NAJPLAĆENIJI TENISER OVE GODINE: Kako mu se ne zavrti u glavi od ovoliko nula na računu?

Verovali ili ne, Rodžer je od juna 2020. godine do juna 2021. godine zaradio neverovatnih 90,6 miliona dolara! U tom periodu učestvovao je na samo pet turnira (13 mečeva), što znači da je gotovo sav prihod stigao od sponzora.

Ovaj marketinški mag je jedini teniser u istoriji koji je uspeo tokom karijere da zaradi više od milijardu dolara. Zahvaljujući neverovatnim sponzorskim ugovorima Federer je poslednjih 16 godina najplaćeniji teniser na planeti.

Federer je pravio maestralne marketinške poteze u karijeri, a najbolji je bio kada je od svog dugogodišnjeg sponzora jednog brenda odbio ugovor vredan 10 miliona dolara.

Švajcarac je 2018. godine odbio ponudu od tog brenda da nastave saradnju koja je trajala 20 godina. Odlučio je da raskine ugovor, što je bio genijalan potez.

Taj brend je data imao popunjenu listu tenisera. Njihova zaštitna lica bili su Rafael Nadal, Serena Vilijams, Nik Kirjos, Marija Šarapova... Ova kompanija ne troši više od 10 procenata ukupnog prihoda na sponzorske ugovore sportista i drže se tog pravila, pa nisu želeli da naprave izuzetak sa Federerom. Švajcarac je zarađivao do tada 10 miliona dolara godišnje Pustili su ga da ode i pronađe novog sponzora.

