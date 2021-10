KRAJINOVIĆ SPREMAN ZA MEDVEDEVA: Ovo je velika prilika za mene, pokušaću da uživam u igri

Svestan je Somborac kvaliteta protivnika, ali ističe da ima veliki motiv. Inače, 25-godišnji Moskovljanin je u poslednjih 18 mečeva ima 17 pobeda.

- Ovo je velika prilika za mene. Medvedev je do sada igrao zaista dobro. Osvojio je US Open, najbolji je trenutno. Veoma sam uzbuđen što ću igrati protiv njega. Već smo se sastajali nekoliko puta, znam kako igra. Svakako da je on favorit, ali nemam šta da izgubim, pokušaću da što više uživam u igri - rekao je Krajinović.

Srbin je ove sezone igrao protiv Rusa na Australijan openu i izgubio posle pet setova.

Pet setova je bilo, ali tamo su bili drugačiji uslovi u odnosu na ove, tako da ćemo videti šta će biti. Uzbuđen sam, znam da će on igrati najbolje što može, ali i ja sam spreman.

Krajinović i Medvedev su 2019. godine igrali u Indijan Velsu i tada je Filip slavio sa 2:0.

- Svi znaju da mu je servis sada veliko oružje. Mnogo je napredovao. Teško ga je dobiti jer gotovo da nema slabosti. Ipak, nemam šta da izgubim, igraću agresivno, pa šta bude. Volim ovo mesto, igrao sam veoma dobro ovde prethodnih godina. Dopada mi se teren, prostorije, uživam kada sam ovde - zaključio je 34. igrač sveta.

I Medvedev zna da Srbim može da bude opasan rival.

- U stanju je da odigra sjajan tenis. Osećam da će igrati kao i na prethodnom meču. On narednih godina može da bude Top 20 igrač, to je sigurno - istakao je osvajač Ju-Es opena.

NJih dvojica će igrati u noći između ponedeljka i utorka od 4.30.

