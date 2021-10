PROSLAVLJENI TRENER PRONAĐEN MRTAV: Uzrok smrti sportiste (31) nije saopšten

Bio je jedan od poznatijih trenera u klubu ''Dajv London'' a trenirao je i zlatnog olimpijca Toma Dejlija.

''British swimming'' je objavio posvetu preminulom treneru:

- Djevidova ljubav prema treniranju i sportu odigrala je važnu ulogu na ronilačku akademiju Tom Dejli, koja je stotinama dece prižala časove učenja ronjenja - glasi posveta

It is with immense sadness that British Swimming can confirm the death of diving coach David Jenkins.



All our thoughts and condolences go out to David's wife, family, friends and the diving community https://t.co/VKkPLn003K