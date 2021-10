Šampionka Rolan Garosa nije Novakov fan, ali je navijala za njega: ZAPLAKALA SAM KAD JE IZGUBIO FINALE OD MEDVEDEVA!

Novak Đoković bio je blizu pisanja teniske istorije. Rus Danil Medvedev ga je sprečio da osvojio "kalendarski slem" i postane prvi igrač u Open eri kome je to pošlo za rukom.

Publika na tribinama "Artur Eš" stadiona pružila je toliku podršku Srbinu da on na kraju nije mogao da sakrije suze. Nije samo Novak zaplakao, uradila je to i grend slem šampionka, Iga Švjontek.

Poljakinja je fan Rafaela Nadala, ali je u meču protiv Medvedeva svim srcem bila uz svetskog broja jedan.

- Navijala sam da Novak osvoji kalendarski grend slem ove godine, jer sam smatrala da je to zaslužio. I ako je iko u stanju da ga osvoji, onda je to on. Zato sam zaplakala kada je izgubio finale Ju-Es opena - rekla je Švjontek.

Na kraju je priznala da nije fan srpskog asa.

- Nisam Novakov fan, ja sam još kao devojčica navijala za Rafu Nadala - istakla je šampionka Rolan Garosa 2019. godine.

Osim "kalendarskog slema" Đoković je propustio priliku da dvojici velikih rivala pobegne po broju grend slem titula (sva trojica imaju po 20).