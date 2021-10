NADAL PREDLAŽE TENISKU REVOLUCIJU! Rafa poručuje: Zalažem se za inovacije u svetu tenisa!

Rafael Nadal jedan od najboljih tenisera sveta zalaže se za promenu pravila u popularnom belom sportu.

Rafi najviše smeta što je servis postao glavno oružje i faktički rešava većinu mečeva.

"Mislim da moramo da razmislimo o servisu. Igrači su sve veći i veći, a servisi sve brži i brži. Ako neko ne pronađe pametno rešenje za serviranje, bojim se da će se mečevi rešavati samo servisima. Mislim da će se ovaj problem dodatno pogoršati u narednih 10 godina", rekao je Nadal.

Ipak nije za to da se ukine drugi servis.

"Mislim da to nije baš dobra ideja. Možete to da testirate i videti da li ima smisla. Zalažem se za inovacije u svetu tenisa. Mislim da je bolje testirati na nekom malom turniru", dodao je on.

Podsetimo, nezvanični turnir koji je organizovao Patrik Muratoglu nedavno, uveo je neke novine, između ostalog, izbacivši mogućnost drugog servisa.