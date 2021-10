ONI SU JEDINSTVENI, NEDOSTIŽNI! Nikola Pilić uporedio NOVAKA sa Mesijem i Ronaldom!

U Splitu na kraju 20. veka, Goran Ivanišević i tada mali Novak igrali su tačno 22 minuta, merio sam vreme, a Đoković je bio toliko fokusiran da u te 22 minute niti jednom nije pogodio mrežu, prisetio se neobičnog susreta na Jadranskom moru čuveni teniski stručnjak.

Jedan od najvećih teniskih trenera na svetu, legendarni Nikola Pilić, koji se odlično drži i u 83. godini života, u velikom intervjuu za najtiražniji dnevnik u Hrvatskoj "Jutarnji list", odgovarao je i na pitanja kako gleda na tenis u poslednjih 15-ak godina muškog tenisa.

To je razdoblje u kojem postoje praktično samo trojica igrača koji su na vrhu, Federer, Nadal i Đoković. Unikatno za ovaj sport ili je bilo takvih slučajeva i ranije? - Ne, nije. Ovo je jako retko, jedinstveno i za druge sportove. Ova trojica su u zadnjih 15 godina osvojili 60 grend slem naslova. Oni su postavili neke rekorde koji su teško dostižni. Jedan Nadal je 13 puta osvojio Rolan Garos, pa ko će to nadmašiti? Onda imate Federera koji i u 40. godini igra fantastičan tenis ili Đokovića koji je u jednom trenutku imao 17.000 ATP bodova ili da je 350 sedmica ukupno bio broj 1 na svetu? Znate koliko je to godina. Ne, ova trojica tenisera su raritet, jedinstveni. Sva trojica su fantastični i ne bi govorio o samo jednom. To se više neće ponoviti. Kao što se neće dogoditi više da jedan Mesi ili Ronaldo, svaki da po 700 golova - rekao je Pilić.

Beker bio megazvezda sa 17 godina, Novak je bio drukčiji tip Na pitanje da li je najmlađi pobednik u istoriji Vimbldona Bris Beker bio jednako disciplinovan kao Đoković, kome je jedno vreme bio i trener, Pilić je odgovorio da se radi o dva različita tipa igrača koje nije moguće upoređivati. - Beker je bio megazvezda sa 17 godina, a nije znao gde je upao, šta se događa, megaloman s menadžerom Jonom Cirijakom. Ali, da je ostao sa njim, danas bi na računu možda imao 100 miliona evra. Beker ga nije želeo slušati. Drukčiji su i u mnogim drugim stvarima. Novak Đoković s kojim sam radio dvostruko kraće nego s Bekerom me danas naziva članom porodice i on ne želi da otvori svoju tenisku akademiju u Beogradu, ako ja ne dođem tamo, a Beker... Nakon osme godine zajedničkog rada, s tim da je on neretko i odsedao u mojoj kući, spavao tamo, jeo, dakle nakon osme godine dođe mi i kaže - `Moram vam nešto reći. Boris i Niko su jači nego Boris sam` - kazao je Nikola Pilić.

Srbin Novak Đoković je jedan od tih velikana s kojima je Pilić radio, upoznao kada je imao samo 13 godina, a zanimljivo je kakav je bio njegov susret kao klinca s Goranom Ivaniševićem koji mu je danas trener.

- To je bilo u Splitu, 2000. godine, tu negde. Radim s Goranom, mali Novak je onde s nama i u jednom trenutku velim Goranu “daj, odigraj malo s ovim malim crnokosim”. Igrali su tačno 22 minuta, merio sam vreme, a Đoković je bio toliko fokusiran da u te 22 minute niti jednom nije pogodio mrežu. Nakon toga mi je Goran samo rekao: `Dobar ti je ovaj mali` - prisetio se Nikola Pilić.

Legendarni teniski stručnjak je upitan i da li vidi naslednike trojice "veličanstvenih".

- Dosta njih može osvojiti grend slem, ali zameniti Federera, Đokovića i Nadala neće. Imate Medvedeva, Zvereva, Cicipšasa... Ima ih, ali neće zameniti ovaj trio - uveren je Pilić, koji je kao trener osvojio čak pet Dejvis kupova sa tri različite reprezentacije, među kojima je i Srbija.

