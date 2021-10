NOVAK POTPUNO ZATEČEN! Đoković stigao u Kan, a kada su ga tamo spazili ljudi su uradili JEDNU STVAR (VIDEO)

Najbolji teniser sveta je, uoči narednog takmičarskog nastupa, i to u prestonici Francuske, doputovao u Kan.

Upravo tako su reagovali oni koji su Noleta spazili, a neki od njih su taj nesvakidašnji "doček" snimili i potom podelili na društvenim mrežama:

Đoković i Medvedev zajedno treniraju?

Novakovi navijači su primetili da je za svoju destinaciju Đoković izabrao Kan, što bi moglo da znači da će se u deset kilometara udaljenoj "Muratoglu akademiji" ovih nekoliko dana pre pariskog mastersa pripremati za nove izazove.

A kako je u tu akademiju početkom sedmice stigao i Danil Medvedev, sa istim ciljem, nije isključena mogućnost da Rus i Srbin zajedničkim snagama potraže najbolju formu pred turnir u "gradu svetlosti.

Rekordi koje Đoković juri do kraja ove godine

Podsetimo, otkrivši da će do završetka 2021. učestvovati na turnirima u Parizu (počev od 1. novembra), zatim Torinu, koji je od Londona preuzeo domaćinstvo završnog mastersa, te Dejvis kupu, Novak Đoković je jasno stavio do znanja da kreće po tri rekorda.

1. Najpre, u prestonici Francuske on će pokušati da osvoji 37. masters titulu. Time bi postao apsolutni rekorder, i to samostalno na vrhu, jer trenutno po 36 trofeja sa turnira iz "serije 1000" imaju Nole i Nadal.

2. U Torinu će probati da dođe do pehara na završnom mastersu sedmi put u karijeri. To bi, takođe, bio teniski rekord. Naime, Novak je tu ATP krunu osvajao 2008, 2012, 2013, 2014 i, poslednji put, sada već davne 2015, pa je sa pet trofeja na deobi drugog mesta, sa Ivanom Lendlom i Pitom Samprasom. Osvoji li torinsku titulu ove godine, doći će do deobe prvog mesta, sa aktuelnim rekorderom, Rodžerom Federerom, koji je šest puta u karijeri osvajao završni masters (poslednji put pre čak 10 godina).

3. I, konačno, uspe li u ATP trci (koju treba razlikovati od ATP liste, jer se u "trci" računaju samo ovosezonski bodovi) da završi 2021. kao prvi, Đoković će oboriti još jedan rekord "belog sporta". Trenutno su on i njegov teniski idol iz detinjstva Pit Sampras na deobi čelne pozicije, sa po šest godina koje su završili kao najbolji igrači sveta, a u slučaju novog Noletovog podviga, srpski as bi samostalno bio na prvom mestu ove "večne liste".

Na sve to, Đoković je rešio da igra i za Srbiju, sa kojom se nada novom uspehu u Dejvis kupu. Međutim, uspe li da i tu dođe do trofeja, neće oboriti još neki međunarodni rekord. Jedini put "salataru" je sa našom reprezentacijom Novak osvojio 2010, Federer je to sa Švajcarcima uradio 2014, a Nadal je tu bez premca kada se o "velikoj trojci" radi, jer je sa Španijom "uzimao" Dejvis kup u pet navrata, 2004, 2008, 2009, 2011. i 2019. godine.

Ipak, iako bi se "salatari" cela Srbija svakako radovala, bez obzira na teniske rekorde, jasne su ambicije Novaka Đokovića u završnici ove sezone - da ispisivanjem novih stranica istorije "belog sporta" u njoj ostane zapamćen kao najbolji koji se tenisom ikada bavio. Svečani "doček" u Kanu je, nekako, potpuno logična posledica svega što je dosad uradio.