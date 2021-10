NOVAK STIGAO U FRANCUSKU: Najbolji teniser planete sleteo u Kan, evo zašto je došao ovde (VIDEO)

Najboljeg srpskog tenisera dugo nismo gledali na terenu, čak od 12. septembra kada je odigrao poslednji meč. Bilo je to finale US Opena kada je poražen od Danila Medvedeva i od tada je na pauzi.

Međutim, sada je obradovao navijače i nagovestio povratak "belom sportu". Na društvenim mrežama osvanuo je snimak Noletovog dolaska u Francusku, preciznije - u Kanu, gde bi trebalo da učestvuje na Mastersu u Parizu koji je na programu od 1. do 7. novembra.

