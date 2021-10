KRAJ ZA NOVAKA ZBOG SMENE GENERACIJA? Đoković dobija opasnu konkurenciju

Polufinalista Ju-Es opena, Feliks Ože Alijasim ove sezone u više navrata stizao je do završnica turnira, ali i dalje nije uspeo da osvoji trofej.

Ipak, 21-godišnjak veruje da su on i njegove kolege sličnih godina konačno dobili priliku da zaprete Novaku Đokoviću, Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru.

„Istina je da je Novak i dalje prvi, da Rodžer i Rafa pokušavaju da se vrate, ali osećam da je smena generacija u toku i da će se u potpunosti dogoditi brzo“, siguran je Ože Alijasim.

Proud of my run, but definitely hungry for more. See you next year NY, thank you all for an unbelievable support ❤️ pic.twitter.com/jss9Aj99V7