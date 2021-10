NEZAPAMĆEN SKANDAL! SRAMNO PONIŽENJE NA NOVAKOV RAČUN: Uporedili ga sa čovekom koji veliča tzv. Veliku Albaniju (FOTO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković priprema se za povratak na teren i poslednji Masters sezone koji u ponedeljak počinje u Parizu.

Dok vredno trenira Novak je doživeo skanadalozno poređenje portala "Watson" koji je pisao o temi vakcinacije o kojoj se Đoković ne izjašnjava.

Novaka su tamošnji mediji poredili sa švajcarskim reprezentativcem koji redovno veliča Veliku Albaniju.

Simon Haring:

Novak Djokovic is doing what many athletes do: declaring the vaccination status a private matter, although he may long have been vaccinated. It is a feeling of powerlessness, Djokovic is now at the mercy of the executioners of public opinion.https://t.co/mCg2UPboYO